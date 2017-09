Abrantino ganha 47 mil euros em torneio de poker no Algarve

Francisco Lopes, natural da freguesia do Pego, no concelho de Abrantes, foib o grande vencedor do evento principal do WPTDS Portugal, torneio de poker que se realizou no fim de semana passado, no casino de Vilamoura, no Algarve.

Foi depois de uma longa batalha de 3 dias que Francisco Lopes se sagrou o grande campeão do Main Event WPTDS Portugal.

Segundo o jornal “Record”, na final do torneio, Francisco Lopes defrontou e venceu o argelino Omar Lakhdari, arrecadando, além dos 47.523 euros, o troféu e o pack para o WPTDS Berlim, a disputar em 2018.