Santarém – Candidatos à Câmara desafiados para três debates

Os candidatos à Câmara de Santarém vão participar em pelo menos três debates públicos. O primeiro vai para o ar na RTP3 já no dia 5 de setembro, às 20h00, (repete à 1h30 da madrugada no mesmo canal), com os candidatos à Câmara Municipal de Santarém nas autárquicas de outubro, pelo Bloco de Esquerda, Filipa Filipa, pelo CDS-PP, António Rocha Pinto, pela CDU – Coligação Democrática Unitária, José Luís Cabrita, pelo PS – Partido Socialista, Rui Barreiro, pelo PSD – Partido Social Democrata, Ricardo Gonçalves, e pelo PNR – Partido Nacional Renovador, Carlos Alberto Teles.

O segundo debate, organizado pela Fundação Passos Canavarro, será no dia 16 de setembro, às 17h00, em local ainda a definir, aberto ao público.

Já marcado também, um terceiro debate, no dia 20 de setembro, às 21h00, organizado pela rádio RCA/ Ribatejo com os cinco cabeças de lista à Câmara de Santarém. Além de ouvir em direto, quem quiser pode assistir ao debate ao vivo no Fórum do Centro Cultural Regional de Santarém.