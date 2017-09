Uma imagem vale por mil…

Há fotografias como esta que falam por si. Apanhado em primeiro plano, o segundo mais antigo presidente de junta de freguesia do concelho de Santarém, o histórico António João Henriques, levanta o dedo numa imprecação à impertinência do fotógrafo. Ele que ameaçou tantas vezes quantas as que entregou o cartão de militante do PS, está agora fora da corrida, após seis mandatos como presidente. Mas, pelos vistos, continua de “pedra e cal”, agora com a candidata independente Guida Botequim à União de Freguesias de Achete, Póvoa de Santarém e Azóia de Baixo, aqui visivelmente apoiada pela candidatura de Ricardo Gonçalves.