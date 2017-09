Motos – Troféu Yamaha nas pistas de Alpiarça e Rio Maior

A 5.ª prova do 14.º Troféu Yamaha será disputada no sábado, dia 3, na pista de Alpiarça, que se estreou este ano e que tantos elogios recebeu por parte da maioria dos pilotos que tiveram a oportunidade de nela andar, assim como pelo muito público que compareceu na 2.ª corrida do ano.

À semelhança do que aconteceu em 2015, a Yamaha, organizará a festa de encerramento e entrega de prémios finais do 14º Troféu Yamaha 2017 uma semana depois desta prova de Alpiarça.

A festa terá lugar no dia 9 de Setembro, pelas 18h00, no Pavilhão Multiusos de Rio Maior e contará com as presenças de todos os 3 primeiros classificados de todas as classes, assim como todos os pilotos infantis e iniciados moto/moto4, todos os pilotos da classe YZ85, assim, como todas as senhoras que participaram no Troféu, independentemente da classificação final.

Esta festa de encerramento da 14º Edição do Troféu YAMAHA, coincide com a realização do MX Pro Tour que se realiza na Pista do Areeiro, em Rio Maior, nos dias 9 e 10 de Setembro. Desta forma todos os interessados poderão testar os novos modelos de 2018 de motocross da YAMAHA.