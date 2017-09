O “milagre” da multiplicação dos subsídios na Câmara de Santarém

Entre os 53 pontos da ordem de trabalhos da reunião de segunda-feira, destacaram-se as 25 aprovações de subsídios a juntas de freguesia para obras em arruamentos, edifícios e equipamentos públicos, assim como apoios à equitação nos agrupamentos de escolas Alexandre Herculano e Sá da Bandeira, subsídios a deslocações de cinco ranchos folclóricos e apoios em espécie a todos os agrupamentos folclóricos do concelho, e ainda apoios às festas de Alcanede e de Azoia de Cima, um financiamento extraordinário ao Rugby Clube de Santarém, e ainda uma retificação do apoio financeiro já antes aprovado à APPACDM – Associação de Pais e Amigos do Cidadão com Deficiência Mental.

“É extraordinário assistir ao volume enorme de apoios a juntas de freguesia, associações, clubes, IPSS, etc. que têm vindo a ser aprovados nesta reta final do mandato na Câmara”, comentou o vereador da CDU, Francisco Madeira Lopes. Ao que o presidente Ricardo Gonçalves respondeu que foi a poupança obtida com a renegociação dos juros dos empréstimos que permitiu libertar estas verbas que nos permitem agora apoiar as juntas de freguesia e outras situações preocupantes”.

Os vereadores da oposição questionaram o presidente da Câmara sobre a necessidade de haver maior transparência, rigor e uniformidade de critérios na atribuição destes apoios financeiros a obras das juntas de freguesia. “Assim não podemos saber se estamos a ser ou não justos na atribuição destes apoios financeiros”, declarou Francisco Madeira Lopes, lamentando a disparidade de processos das diversas juntas de freguesia, que impedem verificar se existe uma equidade de tratamento. “Não podemos beneficiar umas freguesias, que acumularam dívidas, em detrimento de outras que foram mais cautelosas”, afirma o vereador da CDU. Já Sérgio Cardoso, do PS, defendeu o cumprimento dos procedimentos legais nestas obras, cabendo à Câmara o papel de acompanhamento e de fiscalização, lamentando que estas propostas não sejam acompanhadas dos relatórios finais das obras.