Santarém – PS apresenta queixa do presidente da Câmara à Comissão de Eleições

Em comunicado, o Partido Socialista de Santarém denunciou “a utilização de estratégias que violam a lei eleitoral (por exemplo, o anúncio de obras a efetuar pela Câmara Municipal de Santarém e a utilização de páginas pagas nas redes sociais), que não respeitam os princípios da neutralidade e imparcialidade a que os órgãos envolvidos no acto eleitoral devem obedecer”. Situações que merecem da parte do Partido Socialista “o mais veemente repúdio, assim como a respetiva participação à Comissão Nacional de Eleições”.

No comunicado, o PS afirma que “na constituição das listas assistimos a aliciamentos e a promessas por parte de quem está à frente do Poder Local e que envolvem transferências financeiras antes não realizadas, obras e ofertas de empregos, já depois da data marcada das eleições”.

O PS sublinha que apresenta listas próprias em 15 das 18 freguesias do concelho, sendo o partido a apresentar o maior número de listas próprias, apoiando dois movimentos de independentes ( União de freguesias de Azoia de Cima e Tremez e União de freguesias de Achete, Azoia de Baixo e Póvoa de Santarém), e “não apresentando candidatos numa freguesia em que o cabeça de lista e atual presidente se encontra com problemas de saúde, tendo sido entendido pelos socialistas e simpatizantes do PS local não o confrontar neste ato eleitoral”.

Visita ao centro histórico

Entretanto, A candidatura de Rui Barreiro tem-se multiplicado em iniciativas, destacando-se a visita ao Centro Histórico de Santarém no passado dia 12, num percurso guiado pelo historiador Jorge Custódio e o arquiteto José Augusto Rodrigues (ambos candidato independentes do Mais Santarém na lista candidata à Câmara pelo PS).

O candidato do PS disse que esta visita é “tem um simbolismo forte naquilo que será a marca do nosso projeto no próximo mandato. O centro histórico tem potencial enorme não apenas para os turistas mas também para os scalabitanos, mas esse potencial está muito longe de ser aproveitado e a situação tem-se até degradado nos últimos anos”. Posição sublinhada pelo historiador Jorge Custódio, apontando abundantes exemplos que evidenciam o abandono das políticas ligadas a preservação do centro histórico nos últimos anos”. Já o arquiteto José Augusto questiona “como é que alguém vem viver no centro histórico se não pode trazer o automóvel para esta zona da cidade?” Para o arquiteto, “terá de haver, como noutras cidades, alguns edifícios que têm de ser sacrificados para criar silos automóveis no centro da cidade”.

No final da visita, ficou a promessa de Rui Barreiro: “daqui a 4 anos voltaremos a fazer uma visita a este local com estes mesmos especialistas para vermos a mudança que conseguimos”. O candidato adiantou que pretende aplicar parte do dinheiro arrecadado com o IMI para fazer a recuperação, rua a rua, do centro histórico.

Como prioridades, Rui Barreiro entende que “a Câmara tem responsabilidades e deve dar o exemplo de recuperação dos seus edifícios…Por isso é inadmissível que o Museu de S. João do Alporão, o único museu municipal de Santarém, esteja encerrado há anos, por razões de segurança, segundo informação da Câmara”.