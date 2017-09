Mais de 200 no Passeio dos Avós de S. Vicente e Vale de Figueira

O Passeio dos Avós da União de Freguesias de S. Vicente Paúl e Vale de Figueira realizou-se no passado dia 18. “O evento organizado pela União de Freguesias, já é uma tradição com tantos anos que a população tem-no como garantido e participa avidamente”, afirma o presidente Ricardo Costa. Ao todo, este ano foram necessários quatro autocarros para transportar os mais de 200 participantes.

Com a participação voluntária de onze monitores que acompanharam os idosos sob a forma de voluntariado, entre os quais o Pároco das duas Freguesias e Vigário Geral, Aníbal Vieira, a Presidente da Assembleia da União de Freguesias, Susana Veiga Branco, elementos da Junta de Freguesia e da Assembleia, elementos da população e ainda de um jovem que fez o seu primeiro voluntariado neste âmbito, dinamizando-se a vertente intergeracional.

Um dia diferente, de convívio, num ambiente simpático e de alegria que cada avó e cada avô diz guardar no coração. Para muitos, uma oportunidade única e anual de se reencontrarem.

“A área dos afetos está bem patente na organização do Passeio dos Avós, que pretende sobretudo que o dia seja de convívio, com música, dança e viagem, onde cada um pode reviver a sua juventude e vivenciar o presente com alegria e emoção”, afirma a União de Freguesias.