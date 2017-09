Candidatura do Bloco de Esquerda quer atitude mais ativa da Câmara no apoio aos animais

A candidatura do BE – Bloco de Esquerda visitou a Associação Scalabitana de Protecção Animal (ASPA) tendo em vista “reforçar a mensagem de apoio ao bem-estar animal e valorizar o meritório trabalho desta associação”.

A comitiva foi recebida por Pedro Pinto, presidente da ASPA, e por algumas voluntárias que prestam apoio aos animais. Segundo Pedro Pinto, “o espaço do canil deverá ser ampliado porque a associação tem espaço para 130 cães mas, atualmente, tem cerca de 230. Só na semana passada foram deixar à nossa porta 14 cães”, destaca o presidente da ASPA.

A associação enfrenta algumas dificuldades, nomeadamente, ao nível da aquisição de ração “é através da recolha de donativos em supermercados que conseguimos angariar ração, sendo que esta dura para cerca de 15 dias”, relata Pedro Pinto. Há ainda “necessidade de substituir a viatura atual e garantir o acesso à internet”. Apesar desses obstáculos a equipa refere alguns avanços positivos: “conseguimos construir uma área de recobro e ainda construir uma nova área para gatos”.

No final da visita Filipa Filipe, candidata à presidência da Câmara na lista apoiada pelo Bloco de Esquerda, valorizou um dos “laços de cidadania que une e dinamiza a candidatura: maior proteção dos animais de companhia, combatendo o abandono e os maus-tratos”.

A candidata psicóloga considerou ainda que “a Câmara Municipal deve assumir um papel mais pró-ativo na garantia do bem-estar animal, tanto mais que a legislação progrediu positivamente e isso reforça as responsabilidades do poder autárquico”.

Filipa Filipe apelou “ao voto dos jovens e de todas as pessoas a quem a causa dos direitos dos animais sensibiliza, é uma atitude de civilidade e modernidade. Juntem forças connosco” defendeu.

Para além de Filipa Filipe, na comitiva participou ainda Graça Isabel, candidata à presidência da Junta de Freguesia da Cidade e Francisco Cordeiro candidato à presidência da Assembleia Municipal.