Atletismo – Inês Henriques faz história no atletismo mundial

Com a conquista da medalha de ouro nos 50 km de marcha dos mundiais de atletismo, no passado dia 13 em Londres, a riomaiorense Inês Henriques gravou o seu nome e o de Portugal na história, ao tornar-se a primeira mulher a vencer a primeira prova de 50 km marcha num mundial de atletismo.

“Para mim, a maior vitória foi a conquista de as mulheres terem uma prova só delas nos 50 km e com direito a tudo”, disse esta semana a atleta em entrevista ao DN.

Para atleta, foi inesquecível o abraço que recebeu no final desta corrida de Rosda Mota, que há 20 anos também fez história, há 20 anos, ao vencer o título de campeã mundial de maratona em Roma.

Além do título mundial, a atleta do Clube de Natação de Rio Maior, de 37 anos, bateu o recorde do mundo da distância em mais de dois minutos e meio, estabelecendo o novo r5ecorde em 4h05m56s horas.

Até chegar a Londres, Inês Henriques tinha no currículo três participações olímpicas, a última das quais no Rio2016, onde alcançou o 12.º lugar nos 20 km marcha. A atleta conta ainda um sétimo lugar nos Mundiais de 2007 e um nono nos Europeus de 2010, sempre na distância dos 20 km.

Em entrevista ao DN esta quarta-feira, a atleta de Rio Maior conta que este recorde mundial é fruto da persistência e do trabalho destes últimos 25 anos. Encara o reconhecimento público com humildade: “Aqui em Rio Maior é normal virem ter comigo, mesmo pessoas que antigamente não vinham, mas eu estava em Lisboa e ia a passar na rua e as pessoas a olharem. E a minha irmã “olha que as pessoas estão todas a olhar para ti”. E eu: “A sério?”… Não estou habituada. Mas as pessoas têm sido muito carinhosas, têm valorizado o esforço destes anos todos e têm vindo a perceber como é que consegui conquistar isto. Sabem a minha história e têm curiosidade de saber como é que cheguei lá acima”.

A viver com uma bolsa olímpica, de 900 euros, Inês Henriques afirma que depende da boa vontade das marcas para, por exemplo, ter sapatilhas. “O recorde do mundo deu-me algum prestígio, mas em termos de apoios mantenho-me no Clube de Natação de Rio Maior, tenho o pequeno apoio do Complexo Desportivo, continuo com a única marca que me quis apoiar, a Myprotein, e tenho o apoio de sapatilhas da Adidas”.

A atleta recorda que veio parar ao atletismo aos 12 anos no Torneio das Freguesias, em que até hoje participa. “Este ano ganhei o Torneio das Freguesias, também é importante”, afirma com um sorriso, para sublinhar: “Gosto de voltar às origens, por isso gosto de continuar com os miúdos…”