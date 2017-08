Sérgio Vieira reforça quadros técnicos do Vitória Clube de Santarém

É mais um reforço de monta para os quadros técnicos do Vitória Clube de Santarém: na época 2017/18, o escalão de futsal de iniciados do emblema vitoriano vai ser orientado pelo scalabitano Sérgio Vieira.

Aos 33 anos, Vieira conta já com um capital de experiência enquanto formador e orientador de jovens em escalões de formação, ainda que no âmbito da variante de futebol. Após se notabilizar nas camadas jovens da Académica de Santarém, onde permaneceu durante sete épocas e amealhou diversos títulos, passou também por União de Almeirim e Coruchense, tendo já integrado também os quadros das selecções distritais da Associação de Futebol de Santarém.

Os primeiros passos no futsal iniciam-se agora no 3.º maior emblema do País em termos de atletas federados, inserindo-se numa aposta convicta do clube em trazer cada vez mais técnicos competentes para esta modalidade, à imagem do que sucedeu, por exemplo, com Pedro Silva e Pedro Nuno, actuais campeões distritais de juniores masculinos, após vários anos de carreira no futebol.

Neste novo e aliciante desafio, Sérgio Vieira terá em mãos um escalão que contempla uma fantástica geração de jovens atletas e que encara a próxima temporada com motivação e ambição redobradas: o futuro campeão distrital de iniciados apura-se para a primeira Taça Nacional de sempre do escalão, competição a realizar ainda em 2017/18.

Para complementar a equipa técnica, está já assegurada a continuidade no escalão de Andreia Neves (histórica atleta portadora dos valores e da mística do clube), como treinadora adjunta, e de Zé Schwarz, como técnico de guarda-redes (e simultaneamente guardião da nova equipa sénior sub-23 vitoriana).

O início dos trabalhos está marcado para dia 4 de Setembro, e os interessados em integrar a família vitoriana poderão requerer mais informações através de vitoriacs@gmail.com, 919134378 ou www.facebook.com/vitoria.clubedesantarem.

O Vitória Clube de Santarém terá ainda em funcionamento na próxima época os escalões de Petizes (atletas nascidos em 2011, 2012 e 2013), Traquinas (2009 e 2010), Benjamins (2007 e 2008), Infantis (2005 e 2006), Iniciados (2003 e 2004), Juvenis Masculinos (2001 e 2002), Juvenis Femininos (nascidas entre 1999 e 200&, Juniores Masculinos Sub-20 (1998, 1999 e 2000), Seniores Masculinos Sub-23, Seniores Femininos e Veteranos Masculinos (nascidos antes de 1984).