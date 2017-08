Futsal – Vitória Clube de Santarém inicia pré-época diante do SL Benfica

Aproxima-se jáo início dos trabalhos da época 2017/18 de futsal do Vitória Clube de Santarém. E, para aguçar o apetite para a nova temporada, está já agendada a primeira partida de pré-época, e logo frente a um dos colossos do desporto nacional: no dia 2 de Setembro, pelas 18h00, a equipa de juvenis do clube vitoriano defronta o Sport Lisboa e Benfica, no Pavilhão Desportivo de Alvaiázere.

Apesar da fase precoce na preparação, o emblema de Santarém atendeu positivamente e com orgulho ao convite endereçado pelo gigante encarnado, que incluiu os vitorianos no plano do estagio de pré-temporada que realizará em Alvaiázere, vila do distrito de Leiria, naquele que é um sinal inequívoco do capital de respeito e da notoriedade que o Vitória Clube de Santarém já goza no panorama do futsal de formação nacional.

Esta será, assim, a primeira oportunidade de, em 2017/18, o clube defrontar um dos grandes do futsal nacional e, particularmente, o SL Benfica, depois de na época transacta ter defrontado as águias em quatro ocasiões, no âmbito de diversos escalões.

Com o início dos treinos de todos os escalões de futsal inicialmente previsto para o dia 4 de Setembro, este confronto implicará a antecipação dos trabalhos para a equipa de juvenis, que entrará em acção na última semana de Agosto, tal como sucede com o escalão sénior feminino.

Focado em proporcionar a prática desportiva e, particularmente, do futsal a cada vez mais jovens e cimentar o actual estatuto de 3.º clube do País com mais atletas federados na modalidade, o Vitória Clube de Santarém terá em funcionamento na próxima época os escalões de Petizes (atletas nascidos em 2011 e 2012), Traquinas (2009 e 2010), Benjamins (2007 e 2008), Infantis (2005 e 2006), Iniciados (2003 e 2004), Juvenis Masculinos (2001 e 2002), Juvenis Femininos (nascidas entre 1999 e 200&, Juniores Masculinos Sub-20 (1998, 1999 e 2000), Seniores Masculinos Sub-23, Seniores Femininos e Veteranos Masculinos (nascidos antes de 1984).

Todos os interessados (a partir dos 4 anos) poderão recorrer aos seguintes contactos, de forma a obter mais informações, proceder à sua inscrição ou, simplesmente, experimentar a modalidade, sem qualquer compromisso: 919134378, vitoriacs@gmail.com e www.facebook.com/vitoria.clubedesantarem.