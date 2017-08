Albufeira do Castelo de Bode no mapa do wakeboard mundial

Pela primeira vez na história, Portugal recebe uma etapa do Circuito Profissional de wa-keboard em Cable, o WWA WAKE PARK WORLD SERIES (WPWS), nos dias 26 e 27 de agosto, no Lago Azul (Castelo de Bode), em Ferreira do Zêzere. Os melhores do mundo em cable vêm a Portugal pela primeira vez, sendo esta etapa também ela decisiva para o título de campeão que será atribuído na Tailândia. Este é o terceiro campeonato internacional que a região centro de Portugal acolhe, de forma a promover-se como destino de excelência para a prática de wakeboard.

“É um orgulho para Ferreira do Zêzere voltar a receber um evento internacional desta modalidade em franca expansão em todo o mundo. Desde 2015 que o nosso espelho de água está no circuito mundial de wakeboard e este ano elevamos as expectativas, com uma festa em Dornes, aldeia candidata às 7 Maravilhas de Portugal – Aldeias. Há uma conjugação de factores que tornam o Lago Azul, Dornes e Ferreira do Zêze um destino ainda mais apelativo este verão”, explica Jacinto Lopes, presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere.

Com um prémio monetário acumulado de 145 mil dólares, a etapa de Portugal é a terceira da Series, que se inicia no Texas, passando pela Califórnia, Portugal (Cable Lago Azul, Ferreira do Zêzere, Castelo de Bode), Filipinas e terminando na Tailândia em Dezembro.

“Ter os melhores do mundo da modalidade novamente em Castelo do Bode é a oportunidade perfeita para mostrar as fantásticas condições que temos para oferecer, especial-mente após a abertura da Estância de Wakeboard, com 5 Cables espalhados pelo lago de Castelo do Bode”, explica André Matos, presidente da The WWA Portugal e da Associação Portuguesa de Wakeboard e Wakeskate.

Neste ano, além da etapa da WPWS, o calendário inclui também, pela primeira vez, um Circuito Nacional de Cable com 3 etapas (Cable Fernandaires – Vila do Rei, Cable Lago Azul – Ferreira do Zêzere e Cable do Trizio – Sertã, um fim de semana de wakeboard gratuito no Cable de Aldeia do Mato – Abrantes e termina com o Campeonato Nacional de Barco – Trizio, Sertã.

Depois do enorme sucesso da MTV Lake Party, em 2015, na qual milhares de fãs do wa-keboard e das festas noturnas viveram uma noite inesquecível, a MTV volta a associar-se ao projeto Wakeboard Portugal com o MTV Insomnia Lake Edition.

Médio Tejo tem a 1.ª estância

de wakeboard do mundo

Posicionar Portugal enquanto destino de eleição para a prática da modalidade, tornando-nos o Cluster Europeu de Wakeboard, é o grande objetivo do projeto.

O nosso clima e envolvente paisagística tornam o local perfeito para a prática da modalidade e esta região num destino de excelência para praticantes, seguidores e fãs do mundo todo. A missão do projeto Wakeboard Portugal é tornar a prática da modalidade mais acessível, construindo ao mesmo tempo um excelente destino turístico internacional. Um conceito de Wakeboard mais acessível, mais ecológico e desafiante.

Os municípios de Abrantes, Ferreira do Zêzere, Sertã, Tomar e Vila de Rei, a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, a Turismo do Centro e a Associação Portuguesa de Wakeboard e Wakeskate (APWW) em consórcio com a EIPWU (criadores dos projetos 7 Maravilhas) uniram-se na promoção deste novo destino através do wakeboard, um desporto que está em ascensão em todo o mundo. As praias fluviais de Aldeia do Mato, Lago Azul, Trízio, Montes e Fernandaires vão ter cable systems implementados, naquela que é a primeira estância de wakeboard do mundo.

O lago de Castelo do Bode vai implementar a primeira estância do mundo com cable systems, em cinco localizações diferentes, todas elas com caraterísticas únicas. Estes cinco cables são ligados entre si, num espelho de água com cerca de 30km, por transfer de barco.