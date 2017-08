Destaques das Festas de Coruche – Anda comigo ver… o Miguel Araújo, a Rita Redshoes, os UHF, o Emanuel…

Religião – Depois das Novenas, uma procissão com cinco séculos

As Festas religiosas começaram a 6 de agosto, com o início da Novena em Honra de Nossa Senhora do Castelo, assinalada também com a inauguração da iluminação na Ermida do Castelo.

Tourada à corda – A tradição dos touros da Ilha Terceira

Uma tradição trazida pelos pastores e Capinha da Ilha Terceira, durante as Festas em Honra de Nossa Senhora do Castelo, nos dias 16 e 19 de Agosto, nas ruas dos Bombeiros e do Couço.

Cortejo histórico e etnográfico com 1.000 participantes

Quinta-feira, dia 17 de Agosto, dedicado ao campino do Sorraia, é feriado municipal em Coruche e é também o dia do grande “Cortejo Histórico Etnográfico”, com cerca de 1.000 participantes. Uma grande organização que une a Comissão de Festas, a Câmara Municipal de Coruche, as Juntas de Freguesia e as Associações.

Música – E nós pimba, no concerto do Emanuel

É o primeiro dos grandes concertos destas festas . Quarta-feira, dia 16, às 23h00, o popular Emanuel sobe ao palco principal do parque do Sorraia.

Folclore – Grupo de Balhos e Cantares no Festival António Neves

O Festival Internacional de Folclore “António Neves” realiza-se no dia 15, a partir das 22h00, com as participações dos ranchos folclóricos da Fajarda, “Os Camponeses” de Santana do Mato, o Rancho Regional do Sorraia, da Corredoura, Guimarães, de S. Cosme, Gondomar, da Cabeça Veada, Porto de Mós, e o Grupo de Balhos e Cantares da Ilha Terceira, Açores.

Música – Anda comigo ver… o concerto do Miguel Araújo

O cantor e compositor Miguel Araújo promete um concerto memorável na noite de quinta-feira, dia 17 a partir das 23h00, no palco principal do parque do Sorraia.

Fogo artifício – O maior espetáculo de fogo do Ribatejo

A noite sobre as águas do rio Sorraia vai ser o cenário de um grande espetáculo de fogo de artifício com início à 1h00, logo na primeira noite da festa, a 14 de agosto.

Música – Concerto de Rita Redshoes

Rita Redshoes vai atuar no palco principal do parque do Sorraia na sexta-feira, dia 18, a partir das 23h00. A cantora e compositora traz a Coruche a digressão nacional de apresentação de “Her“, o seu mais recente trabalho discográfico..

Música – Concerto dos UHF e “para o ano há mais…”

O rock dos UHF vai encerrar as festas no sábado, 19, às 23h00.