Projeto internacional – Misericórdia de Santarém apresenta manual de combate ao abandono escolar

O lançamento do “Manual de Boas Práticas no Combate ao Abandono Escolar” teve lugar na Santa Casa da Misericórdia de Santarém, no passado dia 7. A sessão contou com as presenças de Susana Pita Soares, vereadora da Ação Social, Inês Barroso, vereadora da Educação, técnicas da Divisão de Ação Social e Saúde da Câmara, da CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco, do provedor da SCMS Mário Rebelo, da diretora da SCMS Maria José Casaca, e das técnicas que apresentaram o projeto, entre outros parceiros.

O “Manual de Boas Práticas no Combate ao Abandono Escolar” resulta do trabalho desenvolvido e da partilha de experiências que a SCMS promoveu, ao ser convidada a integrar o projeto de parceria transnacional EDU-ACTION, tendo em conta a sua atividade interventiva ao nível dos serviços de Infância e Juventude com modelos pedagógicos adequados às necessidades das crianças e jovens, complementares ao papel de outros agentes educativos e valorizadores do papel da Escola, mas também atendendo às responsabilidades atribuídas ao nível da Rede Social Concelhia, nomeadamente, a representatividade no núcleo executivo do CLASS – Conselho Local de Ação Social de Santarém e na CPCJ e nos atuais projetos de parceria com particular incidência em territórios socioeconomicamente desfavorecidos.

Tendo em conta a meta estabelecida no âmbito da estratégia Horizonte 2020, que perspetiva reduzir o Abandono Escolar na Europa para valores inferiores a 10%, o Projeto “Edu-Action” pretende fomentar a cooperação e a partilha de experiências entre organizações de diferentes regiões do Mundo que trabalham nos domínios da Infância e Juventude, através do desafio de identificar boas práticas intercontinentais.

Dois técnicos das organizações parceiras viabilizaram experiências in loco, facilitadoras da reflexão sobre estratégias e metodologias de intervenção, consideradas adequadas aos desafios impostos na resposta ao fenómenos de abandono, absentismo e/ou insucesso escolar, muitas vezes associados a contextos de pobreza e/ou exclusão social.

O intercâmbio dos técnicos decorreu nos meses de fevereiro e março de 2017, e permitiu a partilha de experiências emergentes de intercâmbio de técnicos, determinante na construção do produto final deste projeto: um manual de boas práticas, que vai ser disponibilizado brevemente, gratuitamente, a nível internacional.

Os técnicos da equipa portuguesa foram recebidos pelas organizações do Senegal e da Índia e a Misericórdia de Santarém acolheu um técnico senegalês e outro indiano.

As técnicas da SCMS realçaram a importância da partilha de saberes e experiências, em conjunto, no processo de aprendizagem e o apelo constante à criatividade, tendo em conta, os parcos recursos existentes, em alguns casos, e a valorização dos recursos naturais como forma de criar pontes entre tribos.

Este projeto contou com a participação de organizações de 6 países: Per Esempio (Itália) – entidade coordenadora, Fekete Sereg Ifjusagi Egyesulet (Hungria), Future au Présent (Senegal)Jeevanrekha Parishad (India), Fundación Aprendizaje en Acción (Bolívia).e Santa Casa de Misericórdia de Santarém (Portugal).