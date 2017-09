Santarém – Os nomes dos candidatos do PSD nas 18 freguesias

Entregues as listas nos tribunais, são já conhecidos os nomes dos candidatos do PSD às 18 juntas e uniões de freguesias do concelho: Abitureiras – Carlos Santos; Abrã Rui Ferreira; Alcanede – Manuel Joaquim Vieira; Alcanhões – Pedro Rui Branco; Almoster – João Neves; Amiais de Baixo – Marco Aurélio Torres; Arneiro das Milhariças – Paulo Guedes; Moçarria Margarida Gomes (Mimo – Movimento independente da Moçarria); Pernes – Sérgio Tormenta; Póvoa da Isenta – José João Pedro; Vale de Santarém – Jorge Nogueira; Gançaria – Joaquim Aniceto; União das Freguesias de Achete, Azoia de Baixo e Póvoa de Santarém –Guida Botequim (Miaap – Movimento Independente Achete, Azoia e Póvoa); União das freguesias de Azoia de Cima e Tremez – Luis Mena Esteves (Lita – Lista independente Tremez e Azoia), União das Freguesias de Casevel e Vaqueiros – Miguel Tomás; União das freguesias de Romeira e Várzea – Carlos Beja (Mirva – Movimento Independente da Romeira Várzea); União das Freguesias de Santarém – Carlos Marçal; União das Freguesias de São Vicente do Paul e Vale de figueira – Ricardo Costa (Mifu – Movimento Independente de S. Vicente do Paul e vale de Figueira).