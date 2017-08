Santarém – CDU apresenta listas de candidatos a 14 freguesias do concelho

A CDU entregou esta segunda-feira no Tribunal e Santarém as candidaturas aos órgãos autárquicos do concelho – Câmara Municipal, Assembleia Municipal e Assembleias de Freguesia.

A entrega das candidaturas contou com as presenças, entre outros, dos primeiros candidatos das listas à Câmara Municipal, José Luis Cabrita, e à Assembleia Municipal, Francisco Madeira Lopes.

Na lista para a Câmara Municipal, o cabeça de lista José Luís cabrita é acompanhado por Jorge Luís Oliveira, Ara Maria Vieira, Rosália Rodrigues, Cássio Martins Leitão, Ana Filipa Duarte, Maria Celeste Gonçalves, Joaquim Oliveira e Berta Pereira. Para a Assembleia Municipal, ao cabeça de lista Francisco Madeira Lopes juntam-se os nomes de Raquel Inês Fernandes, André Filipe Gomes, Afonso Manuel Silveira, Maria Leonor Fonseca, António Joaquim Rodrigues Neto, Vitor Manuel Bento, Cláudia Vanessa Varandas, Vasco Alexandre Serrano, e Ana Isabel Ribeiro Pisco José Augosto Fonseca.

Os cabeças de lista às assembleias de freguesia do concelho de Santarém: União de Freguesias de Santarém – Paulo Correia; Póvoa da Isenta – Patrícia Burlamaqui; Pernes – Estanislau Gonçalves; Alcanhões – Maria Leonor Fonseca; Vale de Santarém – André Filipe Gomes; Almoster – Ana Isabel Serrão Bernardes; Alcanede – Herminio António Alves; Amiais de Baixo – Manuel Faustino Simões; Arneiro das Milhariças – Nelson Tiago Mena; Moçarria – Dora Sofia Rebelo Guilherme; Achete, Azoia de Baixo e Póvoa de Santarém – Ana Paula Montez Guerra; União das Freguesias de Azoia de Cima e Tremês – Fernando Paulo Borgas; União das Freguesias de Romeira e Várzea – Dilma Maria Baldoin Madeira Lopes; União das Freguesias de São Vicente do Paúl e Vale de Figueira – António José Vassalo Chança.