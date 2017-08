Latoeiro outra vez no vai-vem da Volta

A “Vai-Vem-de-Ideias”, empresa de publicidade e marketing do nosso amigo José Luís Latoeiro, continua à frente da Volta a Portugal em Bicicleta.

Cabe-lhe o gratificante papel de antecipar com o som do seu carro e a distribuição de flyers a chegada dos ciclistas à meta.

Mas depois que a caravana chega e assenta arraiais, sobra-lhe algum tempo para o convívio.

Aqui o vemos, a fazer pose para a foto com um ciclista da equipa do Sporting/Tavira. E logo ele, que é um conhecido Benfiquista. Mas a simpatia do gesto só abona a seu favor. Primeiro porque negócio não tem clube. E depois, julgo eu, a sensatez também não.

Clube é mais coisa do coração, e José Luís Latoeiro tem um bem grande, onde cabe este mundo e o outro que ele ainda sonha.