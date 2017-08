E por falar em bicicletas…

Manhã de sábado, cheio de vontade de dar umas pedaladas por Santarém a acompanhar a onda de entusiasmo da passagem da Volta a Portugal em Bicicleta? Então, é melhor trazer bicicleta de casa… É que o parque de bicicletas de utilização gratuita da cidade anda pelas ruas da amargura. Das seis bicicletas estacionadas no Jardim da Liberdade só uma ou duas aparentavam estar em condições de circular, as restantes ou tinham os pneus vazios ou as correntes partidas…