Touros em pontas nas ruas de Samora Correia

Samora Correia volta a ser a capital do touro bravo de 17 a 21 de agosto em mais uma edição das Festas de Nossa Senhora da Oliveira e Nossa Senhora da Guadalupe. Do programa fazem parte quatro entradas de touros conduzidos por campinos e cavaleiros amadores montados a cavalo; dois encierros, com os touros a percorrerem a avenida principal da cidade sem proteções; uma corrida de touros e uma garraiada na Praça de Touros. Do ponto de vista religioso, o ponto alto é a procissão de domingo, dia 13, quês e realiza após o cortejo de Nossa Senhora de Alcamé, a padroeira dos campinos e lavradores. As festas englobam ainda artesanato, gastronomia e os arraiais populares, além da tradicional sardinhada com distribuição gratuita de sardinha, pão e vinho. A animação é distribuída por vários palcos com fado, folclore e música popular. Há concertos com José Alberto Reis (domingo dia 20), a banda de Tributo a Bob Marley (segunda-feira dia 21), e ainda com a Banda da SFUS e Fado Marialva (dia 18), Banda Like (dia 19).