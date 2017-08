Bloco de Esquerda tem alternativa à ligação da zona industrial de Riachos à A23

O Bloco de Esquerda considera “estruturante” o projeto de ligação das Zonas industriais de Riachos e Entroncamento às principais vias rodoviárias -a A23, A1 e A13 – e, por isso, apresentou uma proposta alternativa à da Infraestruturas de Portugal. A empresa pública propõe um traçado que vai desde a zona industrial de Riachos, passando pela variante a Riachos em direção à A23 em Torres Novas. O Bloco propõe a ligação da zona industrial do Entroncamento à de Riachos e depois um traçado que ligue esta nova via à A23 mas na zona da Atalaia (Barquinha), com um trajeto que não passa por dentro de Riachos mas que implica a requalificação da EN365 (estrada que liga Golegã ao Entroncamento) e ligação ao IC3.