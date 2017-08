Falta de água em Almeirim – Abastecimento reposto em 80% diz empresa

A empresa Águas do Ribatejo informa que “está garantido o abastecimento em mais de 80 por cento dos locais de consumo na cidade de Almeirim e em toda a povoação da Tapada, localidade junto à Ponte D. Luís, em Santarém”. Esta situação foi causada pelo colapso de um dos furos de captação de água devido ao abaixamento dos níveis de água no subsolo.

A empresa diz que apenas nos prédios com mais de dois pisos têm ainda falhas e constrangimentos no abastecimento, especialmente nos andares acima do segundo piso. Está previsto ainda que a pressão possa normalizar nas próximas horas. Entretanto, continuam a acontecer descargas nas condutas onde ainda existem vestígios de areia.

A empresa alerta que os consumidores só devem consumir água da rede depois de retomada a normalidade no abastecimento, quando a água se apresentar transparente. Deve ainda ser moderado o consumo de água e de evitar o uso de máquinas de lavar e outros equipamentos que utilizem água da rede.