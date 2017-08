Fogo destruiu loja e armazém de artigos chineses em Salvaterra de Magos

O incêndio que deflagrou na tarde de domingo destruiu um armazém e uma loja de artigos chineses, a da Loja Estrela, em Salvaterra de Magos. O armazém e a loja ficam no rés-do-chão de um edifício de apartamentos e o incêndio obrigou a evacuar o prédio e ainda um lar de idosos com 28 utentes que fica nas imediações. Três pessoas foram assistidas, dois bombeiros e um morador, devido à inalação de fumos. Ainda não se sabe quando os moradores vão poder regressar uma vez que as autoridades estão a avaliar os danos provocados pelo incêndio na estrutura do edifício. No combate às chamas estiveram mais de 80 bombeiros das várias corporações da região. O incêndio pode ter provocado prejuízos de milhares de euros, uma vez que aqui estavam muitos artigos em stock para a referida loja. A população de Salvaterra tem manifestado solidariedade com a família chinesa proprietária do negócio e que vive há vários anos na localidade ribatejana.