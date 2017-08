Depositrão – Escolas de Santarém recolheram mais de 20 toneladas de resíduos

As cerca de 900 escolas e entidades que participaram na 9ª. Edição da Geração Depositrão recolheram 413 toneladas de resíduos eletrónicos e pilhas em fim de vida, o que se traduz num donativo superior a 6 000 euros a entregar à Operação Nariz Vermelho, parceira desta campanha. As escolas do distrito de Santarém foram responsáveis pela recolha de mais de 20 000 kg.

As escolas do distrito que ocupam os 5 primeiros lugares da tabela, com recolhas superiores a 1500 kg são: EB23/S Dra. Maria Judite Serrão Andrade no Sardoal, Escola Superior de Educação de Santarém, Escola Secundária com 3.º Ciclo de Alcanena, Universidade Sénior da Junta de Freguesia da Carregueira e EB 2,3 Octávio Duarte Ferreira de Tramagal.

Entre os resíduos recolhidos no distrito de Santarém ao longo do ano letivo contamos 50 frigoríficos, mais de 80 grandes eletrodomésticos ou mais de 340 televisores/monitores, entre outros.

A tabela dos vencedores no critério de peso total recolhido é liderada pelas escolas: EB23 Damião de Odemira (Beja), líder a nível nacional, com mais de 16 500 kg; EB1 de Loução–Venade (Viana do Castelo) que ultrapassou os 14 500 kg; Escola Secundária de Ponte de Sor (Portalegre) com peso superior a 13 000 kg; Escola Secundária com 3.º Ciclo do Fundão (Castelo Branco) que reuniu mais de 10 000 kg e a EBI/S Cardeal Costa Nunes (Região Autónoma dos Açores) que somou mais de 8 900 kg.

No que respeita à categoria peso total por aluno, destacam-se as escolas: Jardim de Infância de Casais de São Clemente e EB1 de Lamas (ambas de Miranda do Corvo), EB1 de Loução-Venade (Viana do Castelo), EB1 de Cabanas de Tavira (Faro) e a Escola Básica de Paiva (Évora). A escola que ocupa o primeiro lugar desta categoria (Jardim de Infância de Casais de São Clemente) recolheu mais de 445 kg por aluno.

Para além da atividade de recolha, as escolas também participaram em desafios criativos, segmentados por níveis de escolaridade.

Neste contexto, foram também apuradas as escolas abaixo:

Filipa Moita, Responsável de Comunicação da ERP Portugal, conclui que “o compromisso assinado pelas escolas e entidades que participaram é motivo de orgulho e satisfação, pois a recolha destes resíduos, muitos deles perigosos, tem sido uma causa defendida por todos e abraçada com muita energia e dedicação! Parabéns a todos os cidadãos que revelaram, novamente, a sua preocupação com a sustentabilidade, este ano traduzida, também, no donativo a entregar à Operação Nariz Vermelho.”

Magda Ferro, Diretora de comunicação da Operação Nariz Vermelho acrescenta: “Agradecemos a todas as escolas e entidades Geração Depositrão que contribuíram arduamente para ajudar os Doutores Palhaços a levar alegria a mais de 41 000 crianças hospitalizadas, em 14 hospitais pediátricos do nosso país! Um forte abraço de palhaço a todos os agentes da reciclagem!”

Esta campanha da ERP Portugal é implementada em parceria com a ABAE (Associação Bandeira Azul da Europa), através do Programa Eco-Escolas, e conta com o apoio das marcas LG, Orima, Pingo Doce, Science4You e Worten.