A festa da Volta a Portugal de regresso ao Ribatejo (fotos e vídeo)

Também este ano no Ribatejo, milhares de pessoas vieram para a beira da estrada nacional aplaudir os bravos do pelotão. Em cada ponto de passagem dos ciclistas, os sinais da festa do ciclismo, bandeiras, camisolas, muitos ciclistas amadores, a efervescência do movimento da caravana do circo da Volta, os apoiantes e curiosos a aglomerarem-se nos melhores miradouros do percurso.

Para o registo desportivo, fica a vitória de Raúl Alarcón, da equipa W52 FC Porto, que aqui enfiou a camisola amarela depois de se ter isolado num forte ataque à descida da Arrábida a 10 km da meta.

Após a partida de Vila Franca de Xira, uma fuga levou Patrick Jager, do Team Vorarlberg, a passar em 1.º na meta volante do Cartaxo, seguido de Gotson Udondo, do Murias. Entre estes fugitivos destacou-se Roy Goldstein, do Israel Cycling Academy, que trepou em primeiro lugar a rampada de Santarém, onde estava o Prémio de Montanha de 4.ª categoria.

Depois da passagem por Alpiarça, com muito público ao loongo da estrada, foi Alexis Cartier, da H&R Block, o primeiro a passar a meta volante de Almeirim, onde a cidade saiu à rua para a festa da Volta.

A primeira etapa, com início em Vila Franca de Xira passou por Azambuja, Cartaxo, Santarém, Alpiarça, Almeirim, Salvaterra de Magos, Benavente e terminou em Setúbal.