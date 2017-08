Estado de Sítio – Venezuela: de que lado está a ditadura?

Convocada por Nicolás Maduro, ocorreu no passado domingo a eleição dos participantes à Assembleia Constituinte que, por definição, se encarregará depois de redigir um novo texto. A actual Constituição dá-lhe esse direito (Art. 348 e 349) e não é a 1ª vez que a Venezuela o faz. Também o fizeram a Bolívia e o Equador nestas últimas décadas. Por que não? As leis devem estar ao serviço das populações e não estas ao serviço das leis. Eis alguns dos objectivos dessa nova Constituição, geralmente silenciados: melhorar o sistema económico pós-petrolífero e desenvolver novas forças produtivas, alargar as competências do sistema de justiça quanto à corrupção, especulação, terrorismo, narcotráfico, protecção do país contra o intervencionismo estrangeiro. Posto isto, porquê tanto empenho em abater Nicolás Maduro? Fundamentalmente porque a Venezuela dispõe das maiores reservas petrolíferas do mundo mas também pelo receio de o comércio mundial deixar de ser fixado em dólares. Foi por isso que o Iraque e a Líbia foram esquartejados, com o conhecido resultado das tragédias que se seguiram: afogados, refugiados, Daesh e quejandos, atentados terroristas. Estranha ditadura, a da Venezuela, onde 80% da economia está em mãos do sector privado e os media privados são maioritários, que redistribuiu a renda petrolífera, cujas conquistas sociais foram confirmadas e com um rendimento nacional bruto per capita que aumentou de 5,4 % entre 1990 e 2015. Por que razão foi a “Missão Vivenda” incendiada em Caracas pelos grupos de choque a 24 de maio passado? Por ter fornecido 1,6 milhões de casas a famílias pobres? É tal a destabilização que Caracas é hoje uma das cidades mais violentas do mundo. Mas de que lado está a ditadura? Do lado de Maduro, presidente de um Estado de direito, ou antes do lado dos terroristas da MUD, apoiados pelos para-militares colombianos pagos pela direita venezuelana? Do lado de Maduro ou do lado das dezenas de fotógrafos e cameramen a olearem as imagens de propaganda para exportação? Se porém é verdade que civis, seja em que contexto for, são levados a tribunais militares, isso é inadmissível e intolerável. António Guterres, em comunicado da ONU, afirmou acertadamente que a solução para a Venezuela deve ser encontrada apenas pelos venezuelanos, através de um acordo. Sim, de uma ingerência estrangeira há sempre que recear o pior. E a oposição está interessada num acordo? Defendeu ainda António Guterres a paz e a democracia. Excelente, se elas não forem apenas uma hipócrita cobertura para a selvajaria das políticas neoliberais. Cerca de meio milhão de portugueses vive na Venezuela. Muitos estão já a regressar a Portugal, o que se compreende. Pelo que dizem a fugir ao caos e à “ditadura”, mas essa é mais uma história manipulada. A propósito ainda de propaganda, tem algum sentido falar em liberdade de expressão, quando acasalada com o pensamento único, na recusa do contraditório e da análise crítica, fundamento dessa mesma liberdade. Fragiliza-se um país, depois segue uma intervenção por “razões humanitárias”! Os grandes media internacionais, que Portugal segue por arrasto, são os principais actores do “golpe de estado permanente” na Venezuela. Ora, uma equipa de jornalistas da SIC, sem a devida acreditação, avançou há dias para Caracas. Interceptada no aeroporto, foi recambiada. E houve comentários do tipo: a eleição de uma Assembleia Constituinte poder trazer violência às ruas! Mas a violência bebe noutras fontes, como tentei pôr em evidência. Que se leiam ou releiam os clássicos: N. Chomsky, P. Bourdieu, I. Ramonet. “Os bombardeamentos na Síria tinham qualquer coisa de libertador”, titulava o quotidiano francês “Libération”! Vê-se que a informação em contínuo se lambe com o espectáculo da guerra e o mercado da emoção. Quando da invasão do Iraque, os bombardeamentos nocturnos sobre Bagdad pareciam divertidamente, aos olhos de repórteres necrófilos, deslumbrantes fogos de artifício! A História julgará!

António Branquinho Pequeno