Todos nos emocionámos com o crepitar da tragédia ocorrida em Mação. Os desabafos sentidos e as faces cansadas e doridas de Vasco Estrela e António Louro, respectivos Presidente e Vice-Presidente da Autarquia, fizeram-nos ponderar sobre a tarefa hercúlea e ingrata que é transformar um Município no exemplo da prevenção e combate aos incêndios, quando, ainda assim, depois de tantos prémios e reconhecimentos, se compreende que isso não chega e que o Interior foi, novamente, esquecido pelas autoridades centrais do País. Provoca aquele peso no peito que nos transporta para o vazio e para amarga tristura. No entanto, onde a desgraça triunfa, por vezes, a graça obtém pequenas vitórias. Há uns meses, por partilharmos uma amizade comum, conheci o senhor Bruno Afonso; um jovem bombeiro que, além de experienciar dificuldades financeiras, precisava de aconselhamento jurídico. Ajudei-o num processo. Entretanto, o tempo passou, como sempre passa, e cada um seguiu com as suas vidas. Ora, no dia 29 de Julho de 2017, fui acareado com a notícia de que esse mesmo homem, acompanhado de um comparsa, Daniel Caeiro de seu nome, havia enfrentado as goelas farpadas do fogo, distribuindo vitualhas e salvando pessoas de um destino funesto! E ambos se entregaram ao perigo na qualidade de voluntários! Percebi, naquele instante, que a minha obrigação se traduzia em efectuar um elogio público a quem merece um acto estreme de gratidão. Caros leitores, costumo afirmar, por motivos que não vêm ao caso, que em Abrantes existem défices de liberdade e de igualdade, mas sobeja a solidariedade. Eis a prova dessa abundância! Um social-democrata tem de zelar por esse valoroso tríptico, nem que seja com encómios num artigo de jornal; porém, salta à vista que Bruno Afonso e Daniel Caeiro são, muito mais do que eu, honrados guardiães daquilo que nos engrandece enquanto seres humanos: a dedicação ao próximo!

João Salvador Fernandes