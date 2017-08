Vitória Clube de Santarém anuncia 11 escalões de futsal

É mais uma etapa de relevo no crescimento sustentado daquele que é actualmente o 3.º maior clube do País em número de atletas de futsal federados: em 2017/18, o Vitória Clube de Santarém contará, pela primeira vez, com 11 escalões a disputar as provas oficiais da AF Santarém, disponibilizando a prática da modalidade a todas as faixas etárias a partir dos 4 anos de idade.

Com o recém-anunciado regresso da actividade da sua equipa sénior masculina, ainda que numa inédita versão sub-23 (que visa essencialmente criar espaço competitivo para os jovens valores que brotam da sua formação), o clube vitoriano volta a abranger todos os escalões competitivos, masculinos e femininos, cimentando o seu estatuto enquanto emblema nacional de referência na modalidade e seguindo com dinamismo e compromisso a missão desportiva e social que vem cumprindo, em termos oficiais, desde 2005.

Norteado fundamentalmente pela responsabilidade de contribuir para a formação de homens e atletas, o clube tem, há já largas temporadas, vindo a corresponder o nome Vitória ao desejável e importante sucesso desportivo, pelo que o clube abraçará a próxima época com renovados índices de ambição, após aquele que foi o ano mais retumbante de sempre do seu historial.

Com um total impressionante de 10 títulos somados nas 13 competições oficiais de futsal da AF Santarém que disputou na época 2016/17 (entre os quais, 5 Campeonatos Distritais e 3 Taças do Ribatejo), o Vitória Clube de Santarém procurará iniciar novo trajecto glorioso logo em Outubro, com a histórica disputa, pela primeira vez, de uma Supertaça Distrital no escalão de seniores femininos.

Inscrições abertas para todas as idades

O início dos trabalhos da nova época futsalística do Vitória Clube de Santarém está já marcado para 4 de Setembro, com o anúncio dos horários de treino a ter lugar ao longo das próximas semanas do mês de Agosto.

Os 11 escalões em funcionamento serão os de Petizes (atletas nascidos em 2011 e 2012), Traquinas (2009 e 2010), Benjamins (2007 e 2008), Infantis (2005 e 2006), Iniciados (2003 e 2004), Juvenis Masculinos (2001 e 2002), Juvenis Femininos (nascidas entre 1999 e 200&, Juniores Masculinos Sub-20 (1998, 1999 e 2000), Seniores Masculinos Sub-23, Seniores Femininos e Veteranos Masculinos (nascidos antes de 1984).

Como sempre receptivo a acolher todos os jovens, masculinos e femininos, que desejem abraçar a prática da modalidade de pavilhão mais representativa em Portugal na actualidade e contactar com a famosa mística que distingue a família vitoriana, o Vitória Clube de Santarém disponibiliza já os contactos aos quais os interessados poderão recorrer, de forma a proceder à sua inscrição ou, simplesmente, a experimentar a modalidade, sem qualquer compromisso:

919134378, vitoriacs@gmail.com e www.facebook.com/vitoria.clubedesantarem.