Roteiro cultural para o fim de semana em Santarém

sexta-feira:

Às 21h45, Cristina Branco apresenta o novo disco “Menina”, distinguido com o Prémio Amália Internacional, na Praça Marquês Sá da Bandeira (Largo do Seminário). Este espetáculo integra a programação do Verão In. Str. é um espanto.

sábado:

Este sábado, dia 5 de agosto, às 10h30, o In.Tradição – INATEL promove animação nas ruas do Centro Histórico de Santarém com o Rancho o Rancho Folclórico de Vale de Figueira, nas Ruas do Centro Histórico, numa organização do Verão In. Str. é um espanto e da INATEL.

À mesma hora há Dança para Bebés, com a Professora Sofia de Almeida, na Livraria Há Gato. Sujeito a marcação prévia.

“O contato com a música e sons provoca estímulos que possibilitam que a criança se expresse por meio do seu corpo, demonstrando o que ele sente ao ouvi-los…Junto com a música ocorre o desejo de mexer o corpo, acompanhando o ritmo”.

(Duração) 30’ (Classificação) a partir dos 12 meses (c/ aquisição de marcha) até 3 anos inclusive (Preço) 7€ (bebé+adulto)

Às 11h00, há aula de Yoga, pela AMA – Associação Movimento Aberto e Federação Portuguesa de Yoga, no Jardim Portas do Sol.

Paralelamente e no mesmo local, temos Animação Desportiva para Crianças promovida pela DECATHLON.

Às 12h00, há Oficina de Artes “Coração”, na Livraria Aqui Há Gato.

Um quadro onde podes colocar todo o teu sentimento!! Um coração para demonstrar tudo o que sentes!! Caixas de ovos que se transformam em amor!

(Duração) 60’ (Classificação) a partir dos 4 anos inclusive (Preço) 7€

Por volta das 13h30, Santarém recebe a Volta a Portugal em Bicicleta, no percurso da 1ª etapa, que liga Vila Franca de Xira a Setúbal, num total de 203 km.

A sua passagem por Santarém, conta com o apoio do W Shopping, e contempla um Prémio Montanha (4ª Categoria), entre a Rotunda do CNEMA (EN3) e o Jardim dos Cravos (junto à estátua de Salgueiro Maia).

A Volta entra no Concelho pelo Vale de Santarém, atravessa a Ponte da Asseca e sobe ao planalto pela EN3 até ao Jardim dos Cravos. Prossegue pelo Largo Cândido dos Reis (Rotunda do W Shopping), Avenida do Brasil, Rua José Saramago, Rua Alexandre Herculano (Calçada do Monte), Rotunda de Vale de Estacas (do Continente), e prossegue até à Estacão da CP pela Estrada da Estação), Sai do Concelho pela Ponte D. Luís.

No dia 5 de agosto, o Ribatejo recebe a 1ª etapa, resultado de uma articulação conjunta entre a organização do evento, a CIMLT e os Municípios de Azambuja, Cartaxo (meta volante), Santarém (prémio-montanha), Alpiarça, Almeirim (meta volante), Salvaterra de Magos e Benavente.

A Volta a Portugal em Bicicleta decorre de 4 a 15 de agosto, num total de 1.626,7 km.

A partir das 21h45, o Largo Padre Francisco Nunes da Silva (Largo Padre Chiquito), recebe um espetáculo do Grupo “Tempo e Modo”, banda originária de Riachos, concelho de Torres Novas, já com largos anos de existência, numa organização do Verão In. Str. é um espanto.

domingo:

No domingo, dia 6 de agosto, a Igreja de Marvila, às 17h30, acolhe um Concerto com o organista David Paccetti Correia. O espetáculo insere-se nos Recitais de Órgão Comentados, ficando as alocuções a cargo do maestro Pedro Rollin Rodrigues, que vai falar entre a interpretação de peças musicais da autoria de compositores do século XVIII como Scarlatti; Seixas, Stanley ou Zipoli, numa organização da Câmara Municipal de Santarém, da Diocese de Santarém, da Santa Casa da Misericórdia de Santarém e dos Órgãos Históricos de Santarém.

Em permanência:

Até dia 21 de agosto, visite a Exposição de Pintura “Realismo”, de Paulo Serra, no Convento de São Francisco, de quarta-feira a domingo, das 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30.

Paulo Moreira F S Serra nasce em Lisboa em janeiro 1959, tendo feito os cursos de Design de Comunicação na ESBAL e mestrado de CEMultimedia na Universidade Aberta. Foi aluno do ARCO e da Fundação Ricardo espírito Santo e Silva, passou pelo Curso de Cinema no Conservatório de Lisboa. Seguiu a carreira de professor de Artes Visuais desde 1984 e reside em Almeirim, onde é docente de Desenho na escola secundária. Ligado sempre à expressão gráfica, desenvolve particularmente a atividade de cartoonista, pintura em diversos materiais e desenho. Mais recentemente publicou um livro de poemas que considera uma extensão escrita da realidade que se pode representar.

Até dia 31 de agosto, visite a Exposição Bibliográfica “Vamos ler… Baptista-Bastos”, na Sala de Leitura Bernardo Santareno, de segunda a sexta-feira, das 09h30 às 18h00.

Homenageamos Baptista-Bastos, falecido no pretérito dia 09 de maio de 2017. Conceituado jornalista e escritor, iniciou o jornalismo aos 19 anos no jornal O Século e estreou-se editorialmente em 1959 com o ensaio intitulado “O Cinema na polémica do tempo”. Trabalhou nos jornais República, Diário Popular, foi fundador do semanário O Ponto e trabalhou ainda na Rádio e Televisão Portuguesa, no Rádio Clube Português, Rádio Comercial e RDP-Antena 1.

Galardoado com diversos prémios Baptista-Bastos distinguiu-se na literatura em quase todos os géneros: romances, crónicas, entrevistas, ensaios e reportagens.

Até dia 31 de agosto visite a Mostra Bibliográfica “Dia Mundial da Conservação da Natureza”, na Biblioteca Municipal Anselmo Braamcamp Freire, de segunda a sexta-feira, das 09h30 às 18h00.

Comemoramos a efeméride que assinala o Dia Mundial da Conservação da Natureza – 28 de julho, para apelarmos e sensibilizarmos os cidadãos para o dever e a responsabilidade de protegermos e conservarmos os problemas da mãe natureza.

Nesta reflexão que deverá envolver a sociedade civil para os problemas atuais de desequilíbrio nos ecossistemas e que se têm traduzido na extinção de inúmeras espécies, degradação dos habitats e empobrecimento do nosso património natural. Cuidar da natureza para garantir um ambiente saudável e a continuidade das espécies, é uma missão que a todos compromete.

Até dia 29 de setembro, visite a Exposição “Coleção de arte contemporânea ‘Manuela de Azevedo’, com destaque para a obra da autoria de Emilio Sirkui: Caricatura de Manuela de Azevedo, desenho a tinta da china s/papel, datada de 02/ 09/ 1938, na Biblioteca Municipal Anselmo Braamcamp Freire, de segunda a sexta-feira, das 09h30 às 12h30 e das 14h00 às 17h30.

Na Casa-Museu Anselmo Braamcamp Freire encontra-se em exposição parte do espólio artístico da jornalista Manuela Ferreira de Azevedo, doado à Câmara Municipal de Santarém no final da década de 80, espólio esse que contempla reconhecidos artistas nacionais e internacionais.

Até dia 7 de fevereiro de 2018, visite a Exposição “Santarém Cidade em Crescente”, na Casa do Brasil, em Santarém. Esta Mostra, que vai estar patente durante 9 meses, distribui-se por 10 espaços de Exposição, e apresenta 70 Peças, pertencentes ao espólio do Museu Municipal de Santarém, do Museu Etnográfico da Ribeira de Santarém, do Museu Municipal Carlos Reis de Torres Novas, do Museu Nacional de Arte Antiga e do Museu Geológico de Lisboa. Patente de terça-feira a sábado, das 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30.

A Exposição apresenta-se como uma proposta de leitura do espírito do lugar (Genius loci), de modo a consubstanciar-se numa logomarca agregadora das estratégias culturais, sociais e económicas, do município.

Esta leitura parte de uma matriz identitária de base geográfica – mediterrâneo oriental – ‘crescente fértil, sublinhando a dimensão da memória da sua paisagem cultural (fertilidade – ‘paisagem da abundância’).

A exposição aborda temáticas diversificadas, muito ligadas com o fundo cultural da região, com destaque para a importância da agricultura: vinho, azeite e cereais, do touro e do cavalo, do rio e da lezíria. Explora, paralelamente, as vertentes simbólico-religiosas, particularmente as ligadas à fertilidade – ‘paisagem da abundância’, e interpreta a importância local, o simbolismo e a religiosidade das águas, presentes no mito de Santa Iria.”

“Santarém Cidade em Crescente” combina objetos museológicos: Harpócrates, capitel árabe, pithoi fenícios, lucernas islâmicas, ânforas, talhas, arreios e selas, estelas medievais, etc, com imagens iconográficas e fotográficas e conta com três instalações de arte contemporânea de Carlos Amado, sobre O Sagrado e o Azeite, Fernanda Narciso, sobre o Rio e de João Maria, sobre Mãe Terra. Origem da Terra – Cromlek.

Esta iniciativa aposta fortemente na componente sensorial, experiencial e multimédia, em que se destacam três Projetos Multimédia: dois do Realizador Jorge Sá: “Tons da Terra” – Génese e simbolismos ancestrais da Humanidade e “Não se Es gota”- sobre a Água e o terceiro, “Aqui se ara”, de Diana Amado, que vão estar patentes e podem ser vistos, durante os 9 meses da exposição.

Carlos Amado e Luís Mata, técnicos da Câmara de Santarém, foram os autores deste projeto, a partir da investigação sobre a história de Santarém, realizada por Luís Mata. A coordenação desta exposição está a cargo de Carlos Amado.

À semelhança da exposição anterior – “Modos, Medos e Mitos”, esta exposição tem como objetivos gerais: assinalar o papel histórico das civilizações do mediterrâneo oriental (fenícios, sírios, árabes, judeus) na paisagem e na estrutura urbanística da Cidade; realçar a característica urbana da topografia de Santarém: Cidade de planalto (Móron = monte); sublinhar a importância da agricultura na economia regional, nomeadamente do vinho, do azeite, dos cereais e dos legumes, muitos deles introduzidos pelos povos do levante; acentuar o papel dos conhecimentos tecnológicos e da ação humana dos muçulmanos na criação de uma paisagem aluvionar (a lezíria de Santarém como o resultado de uma transferência tecnológica de uma agricultura característica das civilizações do crescente fértil e sua adaptação às características naturais locais: campos de lezíria antigos e modernos; consolidação dos mouchões, colmatagem contínua das terras sujeitas ao regime de cheias, fixação nos terraços fluviais embutidos desde o Paleolítico Inferior); reproduzir a dimensão cultural e mental do Tejo, com paralelos no mar Mediterrâneo, no Médio Oriente e no Norte de África; assinalar o convívio entre o Homem e o elemento água, num equilíbrio representativo de uma paisagem cultural (tal como Veneza ou o Nilo); a religiosidade e o simbolismo das águas: Santa Iria, fertilidade, etc (tal como o Nilo, o Tejo tem um regime hídrico de cheias regulares – ‘crescidas’ – que vão garantindo a reposição da fertilidade do solo e o consequente sucesso da instalação das populações, bem como destacar a importância cultural e simbólica do cavalo e do touro (cornos=crescente).

Visite o Núcleo Museológico do Tempo – Torre das Cabaças, com destaque para o Relógio Solar da Torre, de quarta-feira a domingo, das 09h30 às 12h30 e das 14h00 às 17h30 (sob marcação através do telefone: 243 377 290 ou 912 578 970.

“Segmento de fuste de coluna com altos-relevos nas duas faces opostas. Numa encontra-se o brasão oitocentista das armas da Vila de Santarém e na outra em quadrante solar, vertical e retangular sem estilete, com orientação a meridional (quadrante meridiano). O relógio de sol encontra-se datado e a numeração das partes do dia (horas) foram insculpidas em capitais romanos, pelo processo de sulco, na sequência das linhas divisórias.

O brasão de Santarém, documentado na sigilografia desde 1246, encontra-se presente em vários testemunhos da arquitetura civil, como a ponte de Alcorce, o Chafariz de Palhais ou das Figueiras, o padrão de Santa Iria ou a Fonte da Junqueira. Testemunhando o domínio da propriedade municipal, a partilha de despesas entre o município e a coroa, a ostentação ou a comemoração dos seus emblemas (o castelo e o rio e escudetes régios), ele constitui uma fonte essencial para a história concelhia e para a identidade das suas populações no tempo e no espaço”.

Visite o Centro de Interpretação Urbi Scallabis – USCI, no Jardim Portas do Sol, de quarta-feira a domingo das 09h15 às 12h30 e das 14h00 às 17h15.

“Instalado no Jardim Portas do Sol, o Centro de Interpretação Urbi Scalabis concilia, de forma harmoniosa, a dimensão turística e a vertente científica, fruto de um aprofundado trabalho de estudo e investigação.

A área expositiva oferece uma fácil abordagem no domínio inovador da interatividade, que permite, à distância de um toque digital, identificar e localizar o valor do património arquitetónico, a riqueza da tumulária, a abundância da heráldica e a qualidade da azulejaria que a cidade ostenta e que, muitas vezes, os escalabitanos e os turistas desconhecem”. Para mais informações, contate: 243 357 288.