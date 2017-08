Parabéns, doutor Miguel Relvas

A imprensa nacional noticiou esta semana que o antigo ministro e ex-líder do PSD de Santarém, Miguel Relvas, concluiu finalmente, a licenciatura que tantas voltas lhe deu à cabeça e incómodos na praça pública nestes últimos anos.

Miguel Relvas volta, assim, a ser licenciado em Ciência Política e Relações Internacionais, pouco mais de um ano depois de a Justiça ter declarado nula a licenciatura que antes lhe fora atribuída pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias.

Segundo o Público, o antigo ministro do PSD voltou à Lusófona para fazer dois exames, há duas semanas, de Relações Internacionais que passou com 16 valores, e de Direito Administrativo, aprovado com 13 valores.

A persistência de tantas centenas que andaram todos estes anos a gritar e a recomendar em cartazes. “vai estudar ó Relvas!” deu resultado: Temos doutor!