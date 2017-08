Almeirim à frente na luta contra as ervas

Também em matéria de combate às ervas daninhas Almeirim vai um passo à frente da vizinha Santarém que, de capital de distrito, do gótico e de outras coisas, passou também a “capital da erva daninha” com site no facebook e tudo.

Pois, para inveja dos vizinhos, veio o presidente Pedro Ribeiro anunciar a mais recente aquisição: “A máquina de monda térmica que permite uma cura com água aquecida, forma barata, eficaz e ambientalmente correta de eliminar as ervas em zonas urbanas. A Câmara adquiriu a máquina e as juntas vão usá-la numa parceria que beneficia todos”, anunciou o autarca esta semana no seu Facebook. Já em Santarém, como se não bastasse a praga das ervas daninhas, são os pombos que depois de conquistarem o centro histórico, vêm cantar vitória sobre o telhado da Câmara…