Ajuda solidária do Ribatejo para produtores pecuários vítimas do incêndio em Pedrógão

Um grupo de produtores de pecuária do Alentejo e três veterinários do Ribatejo juntaram-se para oferecer 14,4 toneladas de alimentos compostos para animais, nomeadamente ração para aves, pequenos ruminantes e suínos. A ideia partiu do Dr. Marco Soares, com raízes na região afetada e agora a viver e a trabalhar na zona do Ribatejo/Alentejo em reprodução de Bovinos de Leite, a esta causa aderiram colegas de profissão e produtores. O objetivo era entregar ração diretamente a quem dela precisava e podia fazer boa utilização.

A entrega foi efetuada no dia 28 ao coordenador dos serviços sociais da Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos, Bruno Batista, que irá distribuir pelas famílias já referenciadas.

Bruno Batista, coordenador do plano de apoio às necessidades da população, agradeceu esta ajuda que vem ao encontro de uma necessidade identificada.

O Bruno, colegas e os voluntários da EDP dão diariamente, desde a tragédia, 2 voltas por dia por diferentes percursos de aldeias do concelho a distribuir bens.