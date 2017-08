Águas do Ribatejo investe 4,7 milhões de euros em Samora Correia

O concurso público internacional para as obras no sistema de saneamento de Samora Correia foi publicado no Diário da República (DR) e no Jornal Oficial da União Europeia (JOUE) com um valor base de 4,7 milhões de euros, e o prazo para receção de propostas termina a 4 de setembro.

A empreitada será financiada por fundos comunitários ao abrigo do Programa POSEUR PORTUGAL 2020 e por capitais próprios da AR, contempla a construção de uma ETAR de grande dimensão na Herdade de Palhavã, Porto Alto, na Freguesia de Samora Correia, Concelho de Benavente. Serão construídas três novas estações elevatórias e mais de uma dezena de quilómetros de emissário e condutas para transporte do efluente a tratar.

A nova ETAR será construída numa zona de charneca afastada dos aglomerados urbanos e próxima do rio Sorraia onde serão feitas as descargas das águas tratadas. A construção irá salvaguardar a manutenção de todas as árvores existentes com realce para os sobreiros que são espécie protegida. O novo sistema de saneamento prevê que três das atuais ETAR sejam desativadas.

A Águas do Ribatejo estima que as obras arranquem em dezembro de 2017 com um prazo de execução de 365 dias, prevendo-se a conclusão dos trabalhos em finais de 2018.

Na Freguesia de Samora Correia existem atualmente cinco estações de tratamento de águas residuais: Esteveira (construída em 2009), Murteira (em fase de conclusão da requalificação e remodelação), Quinta dos Gatos, Bordalo Pinheiro e Pendente 2.

Com a entrada em funcionamento da nova ETAR, serão desativadas as ETAR de Quinta dos Gatos, Bordalo Pinheiro e Pendente 2 (Porto Alto), cujas capacidades e eficiências não são satisfatórias. Tratam-se de estações de primeira geração que estão no final da sua vida útil. Os novos equipamentos terão em conta a eficiência energética e a redução dos impactes ambientais com odores e ruído.

O novo Sistema de Tratamento de Águas Residuais de Samora Correia tem, nesta fase, um horizonte temporal de 30 anos e capacidade para receber o efluente doméstico produzido por uma população de 18550 pessoas dos aglomerados populacionais de Arados, Porto Alto e parte de Samora Correia.

Estas obras que irão decorrer durante mais de um ano na Freguesia de Samora Correia serão um forte contributo para a dinamização das economias locais e para a criação de dezenas de postos de trabalho por parte da empresa construtora, subempreiteiros, fornecedores e outros prestadores de serviços.