Abrantes com três novos campos relvados sintéticos a caminho

A Câmara Municipal de Abrantes vai apoiar a colocação de três novos relvados sintéticos no concelho, nos recintos desportivos da Casa do Povo do Pego, do Clube Desportivo e Recreativo de Alferrarede “Os Dragões” e do Tramagal Sport União, com os quais assinou já protocolos que formalizam o apoio financeiro por parte do município.

A Câmara vai assim transferir 55 mil euros para a Casa do Povo do Pego e Tramagal Sport União, os dois clubes com projetos já aprovados no âmbito do programa de apoio ao desenvolvimento de infraestruturas desportivas, promovido pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF). O clube “Os Dragões” de Alferrarede não teve a candidatura aprovada mas manteve-se o acordo e a Câmara vai contribuir com 70 mil euros para a obra. “Para garantir condições de igualdade de oportunidade”, justificou Maria do Céu Albuquerque, presidente da Câmara de Abrantes. “O mérito deste processo é dos clubes e das comunidades de Alferrarede, do Pego e do Tramagal”, frisou.