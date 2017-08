A vida autárquica custa, ó Costa!

Ricardo Costa, presidente da União de Freguesias de S. Vicente e Vale de Figueira, já conquistou um lugar no livro dos recordes como o presidente de junta há mais tempo em funções. E volta a concorrer pelo MIFU – Movimento Independente das Freguesias Unidas (MIFU), que foi até o primeiro a entregar as listas concorrentes às próximas eleições autárquicas no Tribunal de Santarém, esta segunda-feira. Ricardo Costa já é autarca há 35 anos e presidente da freguesia há 28 anos, primeiro como presidente da Junta de São Vicente do Paul, e agora a tentar o segundo mandato consecutivo na União de Freguesias. Ricardo ameaça, assim destronar “colossos” como Jaime Marta Soares, 39 anos presidente de Vila Nova de Poiares, ou de Alberto João Jardim, 37 anos no poder da Madeira. Casos que vão cada vez mais rareando com a lei de limitação de mandatos.