Watanuki, o diplomata-samurai que se fez artista em Portugal

Com uma exposição a decorrer na Sociedade das Belas Artes em Lisboa, o artista japonês Hirosuke Watanuki esteve, no sábado, de visita à Casa da Fundação Passos Canavarro em Santarém, a convite do seu velho amigo Pedro Canavarro. Para esta exposição na Sociedade Nacional de Belas Artes, concorreram a Fundação Passos Canavarro e a Fundação Inês de Castro, presidida por Cristina Castel-Branco que voltou a Santarém para esta visita do artista japonês ao seu comum amigo scalabitano. Foi, aliás, a amizade de 50 anos de Pedro Canavarro e Watanuki que permitiu que esta exposição “Agora Mesmo” acontecesse, “desenterrando” as obras que em 12 museus se encontravam e o artista foi desafiado a voltar para rever a obra que aqui deixou e produziu”. Nascido em Yokohama, no Japão, em 1926, Watanuki chegou como diplomata a Lisboa em 1956, e aqui se deu o seu despertar artístico. Foram o Tejo, o Mondego, o Douro, e as suas cidades que encantaram Watanuki e fizeram descolar a sua arte. Mas no auge da sua carreira, de regresso ao Japão, o artista foi sendo esquecido e só na Fundação Passos Canavarro, em Santarém e em Matosinhos expunham as obras do artista japonês, “Agora Mesmo” reunidas nesta exposição que o artista veio revisitar aos 91 anos de idade.