Vale de Figueira engalanada para as Festas de São Domingos

As Festas em Honra de São Domingos decorrem de 5 a 8 de agosto no adro da igreja em Vale de Figueira, com animação musical, bons petiscos, folclore e muitas outras atividades.

Com entradas livres, as festas de São Domingos são organizadas pela Paróquia de Vale de Figueira, com o apoio de muitos voluntários e das associações locais, como os Escuteiros, o Rancho de Vale de Figueira, o Centro de Bem Estar Social, o clube Alvitejo, a União Columbófila e a Amiaves. Mas, como nos afirma Francisco Cunha, do conselho económico da Paróquia, o apoio imprescindível para a realização desta festa é da União de Freguesias de S. Vicente do Paul e Vale de Figueira, que financia a animação musical e garante a logística associada à festa, desde o palco à instalação da cozinha e das mesas, entre outros.

Festa religiosa com missas e procissão

O programa religioso é um dos momentos altos da festa com a tradicional procissão em honra de São Domingos, no domingo, 6 de agosto, a partir das 17h30, com início na Quinta do Castilho e passagem pelas principais ruas da localidade, num desfile que inclui a participação da banda filarmónica de Riachos, do rancho folclórico, campinos, fogaceiras e estandartes das associações locais. Destaque ainda para a missa campal em honra do Padroeiro no adro da igreja, no dia 8 de agosto, às 19h30. Além do programa religioso, há quermesse, venda de bolos, serviço de jantares e almoços, tudo organizado por voluntários da Paróquia com o apoio das associações locais da freguesia. No espaço da festa vai haver ainda insufláveis para as crianças e as entradas são livres.

Bailes, folclore e comes e bebes todos os dias

A festa começa na sexta-feira, 4 de agosto, com a receção das entidades oficiais às 19h00, seguindo-se uma missa às 19h30. Após o “jantar da Paróquia”, vai realizar-se um grande baile com a Chaparral Band a partir das 22h30, e pela madrugada dentro haverá ainda animação musical com LG.

Sábado, dia 5, o programa começa com a alvorada às 8h00, seguindo-se o serviço de almoços e a abertura da quermesse. Durante a tarde haverá animação musical com o Quarteto Nelson Pisco. Após o jantar da Paróquia, haverá mais um grande baile com a banda Krizz a partir das 22h30, seguindo-se a animação musical com Mika.

Domingo, 6 de agosto, além da procissão e da missa, durante a tarde haverá ainda o leilão das fogaças. Após o jantar da Paróquia, o programa oferece a atuação do Rancho Folclórico de vale de figueira às 21h00, e às 22h30, a banda Fora de Série irá subir ao palco para animar o último grande baile desta festa, com intervalo à meia-noite para o fogo de artifício.

A festa terminará na terça-feira, 8 de agosto, dia do padroeiro, com uma missa campal no adro da Igreja, às 19h30, seguindo-se o jantar da Paróquia e à noite a animação musical estará por conta do Coro de S. Domingos, que encerrará os festejos.

Lucros da festa financiam restauro da Igreja

Francisco Cunha salienta que os eventuais lucros da festa revertem para as obras de restauro da Igreja, a exemplo do que tem acontecido nos últimos anos, contando com a grande generosidade da população que se revê nestas festas e as vive como um momento especial de encontro e convívio anual. Francisco Cunha mostra-nos, com orgulho, o trabalho já realizado ao longo dos anos, que permitiu recuperar o interior da Igreja, com o seu deslumbrante altar em talha dourada, bem como o adro da Igreja onde se realiza a festa. “Agora pretendemos angariar fundos para restaurar as duas capelas laterais e continuar a recuperar o interior da igreja que já levou um telhado novo este ano, além de algumas obras na sacristia, na construção de um novo WC na igreja, e outros arranjos”, afirma-nos Francisco Cunha, antigo serralheiro mecânico que participou nas maiores obras de engenharia realizadas em Portugal nas últimas décadas, como a construção das grandes barragens hidroelétricas, da central termoelétrica do Pego ou da refinaria de Sines, e que desde que se reformou passou a dedicar o seu tempo ao voluntariado na Paróquia, fazendo pequenos arranjos na igreja, acompanhando as obras, e colaborando nas festas e demais atividades da comunidade.