União de Freguesias investe no património de Vale de Figueira

A União das freguesias de S. Vicente do Paul e Vale de Figueira é a principal apoiante das festas de Vale de Figueira, organizadas pela Paróquia local. “Estas festas são um momento muito importante na vida da comunidade e têm servido também para custear as obras de recuperação e restauro da Igreja de Vale de Figueira”, afirma Ricardo Costa, presidente da União de Freguesias. “As festas têm vindo a crescer de ano para ano, com grande envolvimento da população, e contam sempre com todo o apoio logístico da freguesia”, adianta o autarca.

“Esta União de Freguesia tem vindo a realizar diversas obras de reparação do património em Vale de Figueira, num trabalho de proximidade com a população e atento aos seus anseios”, afirma Ricardo Costa, salientando a recém-inaugurada “obra de requalificação do Tanque do Povo, em Vale de Figueira, onde a União de Freguesias investiu cerca de 10 mil euros, para criar um espaço de lazer, neste antigo tanque comunitário da aldeia que ainda diz muito à memória e à vivência da população e que os mais jovens usam agora como piscina de águas límpidas e cristalinas por estes dias de calor”.

“Conseguimos, finalmente, ao cabo de 30 anos resolver os problemas burocráticos com alguns terrenos do parque desportivo do Alvitejo que já estão em nome da União de Freguesias, o que permitirá agora avançar com o projeto da Casa das Coletividades em Vale de Figueira, proposta já apresentada na assembleia de junho, e poderá tornar-se uma realidade no próximo mandato”.

“Nunca está tudo acabado, o trabalho de um autarca nunca termina, e essa é a força e a razão de continuarmos ao serviço das populações”, afirma o presidente Ricardo Costa, que recentemente apresentou a sua candidatura pelo MIFU – Movimento Independente das Freguesias Unidas, tendo “conseguido reunir facilmente as 200 assinaturas exigidas para a formalização da candidatura, metade em S. Vicente e a outra metade em Vale de Figueira”. Um processo que o autarca considera revelador do reconhecimento pelas populações do trabalho autárquico realizado e que no dia 1 de outubro será definitivamente avaliado pelos eleitores.

“Já levo 35 anos de vida autárquica, mas senti um grande apoio das pessoas que me desafiaram a candidatar-me mais uma vez, e isso dá-me a energia para continuar o trabalho, agora redobrado, que esta União de Freguesias passou a exigir com um território de 70 km quadrados e uma população de cerca de 3.000 pessoas que procura a freguesia como a primeira e mais próxima porta para a resolução dos seus problemas quotidianos”.