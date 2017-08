Um olhar sobre a obra de Hirosuke Watanuki

Mário Tropa

Para os jovens alunos da ESBAL- Escola Superior de Belas Artes de Lisboa nesse início dos anos sessenta, o ensino artístico ali ministrado e o ambiente cultural de Lisboa não se revelavam de modo algum aliciantes. Toda a vida académica era condicionada pelo poder político e a Escola e o ensino das Artes Plásticas eram resultado desse mesmo condicionalismo, orientado para um academismo ultrapassado, impositivo, e completamente fechado às novas correntes artísticas que tinham surgido por toda a Europa no início do século.

O país apresentava-se como periférico, fora da informação e dos circuitos culturais, das itinerâncias das exposições internacionais, e poucos eram à época os locais de exposição e galerias de arte existentes em Lisboa que tinham uma actividade com alguma regularidade: a galeria Diário de Notícias, a galeria Divulgação, a Sociedade Nacional de Belas-Artes, o SNI (Secretariado Nacional de Informação). Neste contexto algo limitado eram vistas com muita atenção e interesse as poucas mostras de artistas estrangeiros apresentadas em Lisboa.

Foi em Março de 1963, na sala de Exposições do SNI, no palácio Foz, que vi a exposição de Hirosuke Watanuki, apreciável conjunto de desenhos e pinturas. O artista, japonês por nascimento, já eu conhecia do atelier da Helena Sá e do João Campos Tavares, (também alunos da ESBAL), local de encontro e de tertúlia situado nas águas-furtadas de um prédio no início da rua Ivens, quase frente às Belas-Artes. Aí víamos os seus desenhos e apontamentos, resultado das suas deambulações por Lisboa, ouvíamos atentos as opiniões e críticas que ele fazia sobre experiências e trabalhos que estávamos a realizar nos nossos atelier’s, mas somente nessa exposição do SNI me foi possível perceber a dimensão, a qualidade e a originalidade da obra de Watanuki.

O Dr. Luís Reis-Santos quando da publicação do “ Álbum de Sumi-E (pintura Japonesa) de Portugal e Japão”, já tinha acentuado: “… de uma sensibilidade muito delicada, abstraindo quási sempre da natureza os volumes e as cores, Watanuki procura extrair da realidade visível apenas uma linha de contorno, a separar as coisas do ambiente que as envolve; linha imaginária, irregular, fina, contida, sempre intencional e precisa, dada pelo traço agudo e penetrante da observação e da evocação – mensageiro directo de sentimentos, de inquietações e de aspirações. Discreta e calma na aparência, essa linha, afinal bem eloquente e dinâmica, é a que traduz em linguagem plástica a delicadeza das formas e a subtileza dos conteúdos.”

Testemunha de um mundo caótico e de conflito mundial, Watanuki vive um momento cultural decisivo na história relacional do Oriente e do Ocidente em que as correntes artísticas e linguagens gráficas ocidentais, ao ingressaram no Japão de forma abrupta, quebraram provavelmente o ciclo natural do seu desenvolvimento.

Desse “choque” saíram naturalmente movimentos e grupos. Uns continuando a velha tradição nacional, outros abandonando essa tradição e defendendo o ocidentalismo, em antagonismo aos meios e técnicas tradicionais, outros ainda, na procura de um equilíbrio conciliatório entre as duas tendências, diligenciando atenuar ou fazer desaparecer as contradições entre a arte tradicional japonesa e a arte moderna ocidental, numa busca coerente de síntese.

Será nesta última tendência que poderemos situar Hirosuke Watanuki. A sua obra denota um apego aos meios tradicionais, nos cinzentos das tintas aguadas, no traço firme, sensível e por vezes voluptuoso, na manipulação do preto e branco da tinta-da-china, revelando principalmente um pensamento e uma visão de inquietude, consciência plena de um passado que não renegou mas ao qual dá continuidade com a lucidez de um homem dos “novos tempos”.

A questão da similaridade acompanha os seus desenhos. O seu objectivo não parece ser – como o “trompe l’ oeil” do nosso período barroco – a ilusão perfeita. A verosimilhança torna-se recurso para captar e transmitir a singularidade do objecto retratado: as ruas típicas de Lisboa e Porto, as igrejas que desenhou por todo o país, as paisagens, as pessoas… Watanuki mostra-nos também com a sua arte até que ponto foi redutor no Ocidente o princípio, historicamente durável, da manutenção das fronteiras consideradas como obrigatórias entre desenho – o gesto e a linha – e pintura – a mancha e a cor.

Os seus desenhos, documentos duma realidade vivida, transcendem a pura mimese ou imitação. Assumem-se como invocação da realidade, união desejada, e conseguida, da mera reprodução com a sua essência. O artista tem a noção de que repetir aquilo que foi exercitado até à exaustão em épocas passadas é manter-se estático, correndo-se o risco de obliterar essa mesma realidade. A missão do artista, a cada novo passo, é levar-nos a vivenciarmos a realidade com um novo olhar já que a similaridade na Arte necessita ser sempre reencontrada e reinventada.

Hoje, seis décadas passadas, tenho a percepção e a consciência plena da influência fundamental que ele e também essa sua exposição tiveram, consolidando a minha formação e tornando-se polo orientador no desenrolar do meu percurso artístico.

Por tudo isso, para além do apreço pela sua obra, a minha gratidão.