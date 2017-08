Rosário breve – Elogio do caruncho

1 Esta edição sai a 3 de Agosto. Pois muito bem: é uma rica data. Não me refiro propriamente ao corrente terceiro dia do oitavo mês do ano 2017. Não. Reporto-me a exactamente 49 anos.

O dia 3 de Agosto de 1968 foi um dos mais felizes dias de toda a História de Portugal. É que nem mais nem menos: foi mesmo um dos mais felizes dias de toda a História-Pátria na extensão dos seus/dela quase nove séculos. Porquê? Porque o nefando Morcego Eunuco, vulgo António de Oliveira Salazar, caiu da espreguiçadeira de lona, lá no Forte de Santo António do Estoril, onde gozava uns dias de imerecido descanso, e deu de mona no chão. Era o princípio do fim: dele e do regime monstruoso que dele manou.

Dez anos depois desse dia feliz, em 1978 portanto, o então ainda não nobelizado José Saramago publicava Objecto Quase, uma colectânea de seis contos. A primeira dessas narrativas breves chama-se Cadeira. Não V. maçarei com a minha interpretação. Sugiro-vos vivamente, em troca, a V. leitura mesma. Direi tão-só que é uma delícia. O caruncho perfunctor da estrutura do fatídico assento sobre que o velho ditador quis descansar os ossos tem ali poderes de associação metafórica: roía o caruncho, ruía o regime. Pronto. É leitura maravilhosa para o geralmente burro mês de Agosto.

2 Devidas proporções à parte, quem parece não estar para ruir assim tão facilmente é o candidato laranja à Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves. José Gandarez, presidente da Concelhia scalabitana do PSD, parece não ter caruncho suficiente para descadeirar um dos piores autarcas de sempre: da Região como do País. É pena. Pode ser que percam por poucos, quando vier o 1.º de Outubro.

3 A tragédia dos incêndios estivais puniu Mação com força tremenda. Parece nossa fatalidade – mas só é fatalidade porque deixamos que assim seja. É mais do que tempo, ante a extensão e a gravidade dos prejuízos humanos, materiais e ambientais, que de uma vez por todas se ordene o território no sentido da recuperação do paraíso-na-terra que o nosso País deveras e de facto é. Não precisamos dos necrófagos Passos Coelho & Assunção Cristas nem para tal nem para tanto. Precisamos apenas de firmeza de vontade, de lucidez pragmática – e de coragem política. Porque não é um estéril território lunar que devemos legar por herança aos nossos filhos.

4 Esta e a próxima edições do nosso formoso O RIBATEJO são as derradeiras antes da merecida pausa para repouso, por duas semanas, dos trabalhadores desta Casa. A malta vai a banhos. Estou certo de que os Leitores do semanário me acompanham no mais sincero desejo de lentas e proveitosas jornadas de descanso a todos quantos, semana a semana, há mais de trinta anos são a marca viva da seriedade profissional e da honestidade jornalística. Boas férias, rapaziada! E cuidado com as espreguiçadeiras de lona velha & pau carunchoso!