Santarém adere à Rede Solidária do Medicamento

A Câmara Municipal de Santarém e a Associação Dignitude assinaram esta tarde um Protocolo para o prosseguimento dos objetivos do Programa Rede Solidária do Medicamento. Este programa tem como objetivo garantir o acesso aos medicamentos por parte de qualquer cidadão que se encontre numa situação de carência económica que o impossibilite de adquirir os medicamentos comparticipados que lhe sejam prescritos por receita médica.

A medida, aprovada por unanimidade em reunião do Executivo e na Assembleia Municipal, vai permitir que os cidadãos sinalizados passem a poder levantar nas farmácias aderentes, os medicamentos de que necessitam, mesmo que não tenham dinheiro.

O protocolo assinado por Ricardo Gonçalves, Presidente da Câmara de Santarém e por Eugénio da Fonseca, Vogal da Associação Dignitude – instituição particular de solidariedade social que tem por missão o desenvolvimento de programas solidários de grande impacto social, que promovam a qualidade de vida e o bem-estar dos portugueses, em representação de Cáritas Portuguesa, contou com a presença de vários parceiros do CLASS – Centro Local de Ação Social de Santarém.

Para a implementação da rede do medicamento, o Município de Santarém vai dar, neste primeiro ano, um contributo financeiro de 100 euros por cada beneficiário identificado, num total de 200 pessoas carenciadas, num total de 20 mil euros.

Os destinatários deste programa são, em geral, beneficiários de prestações sociais de solidariedade e todos os que se deparam com uma situação inesperada de carência económica, decorrente de desemprego involuntário ou de doença incapacitante, entre outras situações de carência.

Segundo o protocolo, o Município de Santarém vai colaborar na implementação de estratégias de mobilização da sociedade civil, para os objetivos de filantropia e de solidariedade subjacentes ao Programa abem – Rede Solidária do Medicamento, através da disponibilização da sua capacidade agregadora, de envolvimento e de dinamização da sociedade civil e do tecido empresarial para prossecução de objetivos específicos, através da sua promoção, divulgação e comunicação, a par dum contributo financeiro para a respetiva implementação, estipulado em 100 euros de comparticipação solidária, por cada beneficiário identificado, registado e validado pelo Programa abem, através das suas competências e experiência na referenciação de indivíduos socialmente vulneráveis.

Muitos dos beneficiários deste programa já estão sinalizados pelo CLASS – Centro Local de Ação Social de Santarém, pela DASS – Divisão de Ação Social e Saúde da Câmara de Santarém, pelas Equipas da RLIS – Rede Local de Intervenção Social de Santarém e de Pernes e pelas Equipas de RSI – Rendimento Social de Inserção.

As pessoas socialmente vulneráveis devem contatar, presencialmente, consoante a área de residência a que pertençam, a RLIS de Santarém, no Largo Infante Santo (Ex Escola Prática de Cavalaria), de segunda a quinta-feira, das 09h00 às 19h00, à sexta-feira, das 09h30 às 12h30 e ao sábado, das 09h30 às 13h00 e das 14h00 às 18h00, ou em Pernes, no Edifício da Santa Casa da Misericórdia de Pernes, de segunda-feira a sábado, das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 19h00, para que a sua situação possa ser devidamente analisada.