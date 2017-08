Centro Hospitalar Médio Tejo – Nefrologia do CHMT alarga âmbito de referenciação À Lezíria Oeste e Alentejo

O Serviço de Nefrologia do Centro Hospitalar do Médio Tejo viu a sua área de influência alargada no âmbito da recente aprovação da rede nacional de referenciação de especialidade de Nefrologia para o ACES do Oeste Norte, Lezíria e Norte Alentejano.

O despacho de aprovação propõe ainda que o Hospital de Leiria passe a encaminhar os seus doentes referenciando-os igualmente para o Centro Hospitalar do Médio Tejo.

No Despacho do Secretário de estado pode ler-se o seguinte:

“A referenciação urgente e de ambulatório da parte norte do ACES Oeste Norte (pertencente à ARSLVT mas articulando-se em situação de urgência com o H. de Leiria) deverá passar a ser realizada igualmente para o Centro Hospitalar de Médio Tejo (CHMT) e não apenas para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC). O CHMT possui Serviço de Nefrologia com uma Unidade de Hemodiálise (recentemente ampliada) e tem potencial para crescimento da sua atividade assistencial podendo ser, desde já, e igualmente, uma alternativa para o acompanhamento dos doentes da zona sul do distrito de Leiria. Será de equacionar a criação de um polo assistencial de Nefrologia no HD de Leiria, em articulação com o CHUC e o CHMT”.

Para Carlos Andrade Costa, presidente do Conselho de Administração, “o papel atribuído ao CHMT na versão final da rede de referenciação hospitalar de Nefrologia traduz a crescente consciência da qualidade clínica do Centro Hospitalar como um todo e, no caso em concreto, das potencialidades do Serviço de Nefrologia. Serviço que tem sido uma aposta clara deste Conselho de Administração reconhecendo-lhe o potencial para ir para além das fronteiras específicas do Centro Hospitalar do Médio Tejo. O passo imediato continuará a ser o aumento do número de médicos nefrologistas de forma a potenciar dada vez mais a importância clinica deste serviço”.

Também Ana Vila Lobos, diretora do Serviço de Nefrologia do CHMT, considera esta ampliação muito importante para o serviço e garante a “disponibilidade total para aceitar estes novos doentes”.

Ana Vila Lobos acrescenta ainda que “o encerramento da urgência da Nefrologia no Hospital dos Covões, desde o dia um de Agosto, é uma oportunidade para que possamos estar na linha da frente e temos capacidade instalada e disponibilidade para receber mais doentes. O próprio Hospital Distrital de Leiria pode articular-se connosco, dada a proximidade geográfica, minimizando constrangimentos aos doentes”.

Aliás o Serviço vai realizar apresentações nos diferentes ACES para promover a sua disponibilidade e dar a conhecer o seu funcionamento, dinâmica e instalações.

Cristina Gonçalves, diretora Clínica do Centro Hospitalar do Médio Tejo, acrescenta que este “tem vindo a reforçar a sua importância enquanto entidade capaz de responder às necessidades e expectativas dos utentes não só da sua área tradicional de influência mas também de outras”.

A diretora clínica reforça ainda que “para além deste alargamento da área de referenciação de Nefrologia, estamos a ser solicitados para o acompanhamento de pessoas com Diabetes e Obesidade do concelho de Alvaiázere e esperamos iniciar em breve um protocolo com a Unidade Local de Saúde de Castelo Branco na área da Imunohemoterapia”, sublinhando que os profissionais do CHMT “têm correspondido a estes desafios com entusiasmo e grande espirito de dedicação”, conclui Cristina Gonçalves.