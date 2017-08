Seleções de Natação do Brasil escolheram Rio Maior

As Seleções Brasileiras de Natação e de Maratonas Aquáticas voltaram a escolher Rio Maior para a sua preparação, antes de mais uma grande competição internacional. Depois de vários estágios nos últimos anos, neste mês de julho, antes dos Campeonatos do Mundo de Natação que decorreram em Budapeste, o Complexo Desportivo de Rio Maior acolheu duas das seleções que estão entre as melhores do mundo.

Para além da Seleção de Portugal, que naturalmente optou pelo Centro de Alto Rendimento de Rio Maior – Natação para os seus treinos e preparação para estes Mundiais, também os melhores nadadores do Brasil voltaram a Rio Maior. Entre os dias 25 de junho e 12 de julho decorreu o estágio da atleta Ana Marcela Cunha, uma das melhores do mundo em águas abertas e que na capital da Hungria competiu em grande forma, conquistando três medalhas em águas abertas, uma de ouro nos 25 kms e duas de bronze nas distâncias de 10 e 5 kms! Na fase final do estágio, esta popular nadadora esteve em Rio Maior com os outros nadadores brasileiros de águas abertas.

O estágio da Seleção Absoluta do Brasil decorreu entre os dias 17 e 20 de julho. Mais uma vez Rio Maior foi a escolha desta equipa. Com este grupo esteve um dos melhores nadadores do mundo, Cesar Cielo Filho, que já conhece bem a Piscina Olímpica, o Centro de Estágios e todos os serviços que Rio Maior proporciona para o alto rendimento desportivo. Refira-se que este nadador já conquistou duas medalhas olímpicas: em 2008, nos Jogos de Pequim, conquistou uma medalha de ouro nos 50 metros livres e uma medalha de bronze nos 100 metros livres.

No dia 27 de julho aconteceu mais uma grande conquista para a natação do Brasil, com a nadadora Etiene Medeiros a chegar à medalha de ouro nos 50 metros costas. Foi a primeira medalha de ouro para a natação feminina brasileira em campeonatos do mundo de pista de 50 metros. Esta nadadora esteve pela primeira vez em Rio Maior e ficou muito satisfeita com todo o serviço proporcionado pela equipa do Complexo Desportivo de Rio Maior. Deixou um post na sua página de facebook onde enaltece a qualidade das piscinas portuguesas: “Desmor, muito obrigada por oferecer todas as suas instalações do centro e principalmente pelo carinho com cada atleta.”