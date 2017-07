Santarém – Câmara atribui 342 mil euros para obras em três IPSS

A Câmara de Santarém deliberou conceder apoios financeiros de 342 mil euros para apoiar obras em três instituições particulares de solidariedade social. O Centro de Bem Estar Social de Vale de Figueira vai ser apoiado pelo Câmara com 150 mil euros na obra financiada pelo POPH de construção de lar de idosos e Serviço de Apoio Domiciliário nesta freguesia. Também o Lar Evangélico Nova Esperança é contemplado com 150 mil euros no âmbito da candidatura submetida ao POPH para construção de lar de idosos em Alcanhões. A APPACDM – Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental irá receber um apoio de 42.268 euros, para a qualificação dos espaços físicos das estruturas residênciais e do espaço físico do Centro de Atividades Ocupacionais – CAO, instalação de equipamento e colocação de ajudas técnicas, nas suas instalações no Vale de Santarém.