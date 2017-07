Reforçar a capitalidade de Santarém

Estamos no período em que as candidaturas às próximas eleições autárquicas apresentam os seus manifestos e tentam aliciar os eleitores com o que entendem de maior relevância. Temos escrito, nestas páginas, que a capitalidade de Santarém influencia e condiciona fortemente a região circundante, particularmente o tipo e grau de desenvolvimento dos concelhos limítrofes.

Como também já escrevemos que todas as cidades possuem uma “alma própria” que as identifica e as distingue. Santarém não foge a esta regra, pelo que é preciso conhecê-la para que seja possível desenvolvê-la sem a descaracterizar. O passado influenciou o presente, tal como hoje se projecta o futuro. Por vezes, infelizmente, temos constatado que o desconhecimento desta dialéctica, por parte de alguns autarcas, tem levado à descaracterização histórica e funcional de Santarém, sobretudo a um crescente divórcio entre as dinâmicas populacionais e o meio envolvente. A actual degradação do centro histórico – memória viva da cidade – é bem um triste exemplo dessa constatação.

Também a ausência de uma política de ordenamento estratégico do trânsito dentro da cidade tem trazido alguns danos para as populações. Constroem-se parques de estacionamento subterrâneos sobredimensionados, tarifa-se o estacionamento nas vias públicas em zonas onde não se justifica a sua rotatividade, ordena-se o sentido do trânsito rua a rua de uma forma casuística e não fundamentada em qualquer estudo integrado. Tudo isto, numa descoordenação geral do que afinal deveria constituir um elemento aglutinador da actividade económica da cidade e garante da qualidade de vida dos cidadãos.

Mas mais grave, é, de um modo geral, parecer não haver uma estratégia de desenvolvimento económico para o concelho que envolva e que arraste também a região limítrofe, já que as dinâmicas regionais influenciam e são influenciadas pela capitalidade de Santarém. E aí, convenhamos, toda a região tem vindo a perder preponderância a nível nacional.

Renato Campos