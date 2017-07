Estado de Sítio – Sexualidade no “segredo dos deuses”

Mais uma revelação a envolver a Igreja católica: 547 vítimas de abusos a menores praticados ao longo destes últimos 30 anos (1964-1994), desta vez no internato alemão de Ratisbonne: violação, maus tratos físicos, privação de comida, punições sádicas. Várias podem ser as razões por que somente agora, tantos anos decorridos, isto venha a lume. Em 1º lugar, as instituições eclesiásticas protegem-se, é o culto do silêncio. “No segredo dos deuses”, apesar da apregoada tolerância zero. Parece que a culpabilidade do indivíduo compete em primeiro lugar a essa justiça interior, intra muros. Apenas cerca de 10% dos abusos são declarados. Em 2º lugar, este secretismo, não raramente, leva à deslocalização do abusador, enviado para outra diocese onde não seja conhecido. Desvia-se o problema e preserva-se a imagem. Dados revelados por investigadores independentes indicam ter a Igreja deslocado 90 padres implicados desde 1990 por razões de pedofilia! É a primazia da lei de Deus? Mais ainda: num documento redigido por Monsenhor Tony Anatrella, psicanalista consultor do “Conselho Pontifício para a Família”, consta que “…os novos bispos não são “necessariamente” obrigados a informar a polícia em matéria de abuso sexual de crianças” (Cf. Guardian”, quotidiano da intelligentsia britânica). O caso do padre J. C. Grassi, na Argentina, tem sido dos mais mediatizados: condenado em 2009, em primeira instância, a 15 anos de prisão por dois crimes de abuso sexual de menores enquanto dirigia a sua Fundação “Crianças Felizes”, foi deixado em liberdade dentro do país, embora proibido de exercer o sacerdócio em público. Uma das vítimas abusadas, o jovem Gabriel, confessou ter recebido ameaças, a sua porta arrombada, roubados objectos pessoais e documentos. Daí que tenha beneficiado de protecção desde o início do julgamento. Ora, acontece que neste caso, de acordo com Cash Investigation “Pedofilia na Igreja, o peso do silêncio”, foram reveladas algumas estratégias da hierarquia católica. Na emissão de 21 de Março 2017, difundida pelo canal TV France-2, em parceria com Mediapart, o Papa Francisco não está acima de qualquer suspeita: Jorge Mario Bergoglio – o seu nome civil – era então presidente da Conferência Episcopal argentina, antes de ser eleito papa em 2013 e “teria tentado influenciar a justiça, apesar da condenação de Grassi em 1ª instância. A Conferência tentou então inocentá-lo, ao transmitir à justiça uma contra investigação antes do processo da “Relação” em curso (“Monde” Internacional março 2017), posteriormente utilizada pelos seus muitos advogados (Cf. La Croix 2017) onde se tentava provar que as crianças tinham mentido. A 21 de março 2013 foi a vez de o Tribunal Supremo de Buenos Aires confirmar por unanimidade a condenação, sendo então preso, acusado de 17 crimes, o que não o impediu de continuar a beneficiar do colarinho clerical e mais regalias negadas a outros prisioneiros. O juiz Carlos Mahiques, interrogado pela Mediapart, considerou “orientado” o envio dessa contra investigação à entidade que tinha em mãos o dossiê! O facto é que “…O papa foi criticado, tanto quando estava em Buenos Aires (onde foi arcebispo) como após a sua eleição. Ter recebido vários juízes no Vaticano foi visto como uma pressão sobre os trabalhos em curso” (La Croix 2017). E que teria levado o papa, nesse mesmo mês de Março, a convidar o presidente do Tribunal Supremo de Buenos Aires a vir a Roma, na véspera de um reexame do processo? Enfim, na linha directa da lei de Deus acima da dos homens, é preocupante a carta que Antoine-Marie Izoard, chefe de redacção do semanário católico francês “Famille Chrétienne”, dirigida à jornalista Elise Lucet que liderou a investigação de Grassi (21 de Março 2017): …. Entre os “supostos culpados, os bispos falecidos já enfrentaram o juízo do Pai”!… E acrescenta, continuando a referir-se à jornalista: “Os vossos métodos não honram a profissão…os vossos modos são abjectos”! No comment!

António Branquinho Pequeno