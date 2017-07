Variante das Assacaias vai desbloquear acesso a Alcanhões

Em matéria de obra feita, esta mesma semana, a estrada das Sópas foi finalmente alcatroada. “Fizemos a obra com as verbas – perto de 40 mil euros – que nos foram atribuídas no âmbito da delegação de competências assinada com o município de Santarém, e que se encontravam bloqueadas desde 2010”, afirma Pedro Mena Esteves.

“Só este ano obtivemos autorização para utilizar essas verbas, e daí a razão por que só agora a Junta de Freguesia está a concretizar o maior volume destas obras, sempre de acordo com o que estava inscrito nos orçamentos e planos da autarquia”, adianta o presidente da junta de freguesia de Alcanhões.

Ainda sobre alcatroamentos, o autarca refere a Reta do Fairro, obra há muito reclamada pela junta de Freguesia, e que hoje está concluída apenas a 1ª fase, faltando a camada de regularização do piso.

Um polidesportivo para a juventude de Alcanhões

Outra velha reivindicação da freguesia de Alcanhões é a requalificação do ringue desportivo. “Temos necessidade de um espaço informal onde as crianças e os jovens possam praticar desportos na vila”, afirma Pedro Mena Esteves. O projeto implica a colocação de um piso adequado à prática desportiva, e melhoramentos na zona envolvente que permitam a sua utilização também para eventos culturais, incluindo a Feira de Santa Marta, defende Pedro Mena Esteves.

Vila de Alcanhões tem wifi gratuito há 3 anos

“Alcanhões tem vida, facilmente vemos 40 ou 50 crianças a brincar na vila, e por isso tem sido nossa preocupação criar melhores condições para também para os mais jovens”, afirma o autarca, sublinhando que existe desde há 3 anos, um hotspot de wifi gratuito na praça Glauco de Oliveira no centro da vila.

A requalificação urbana da vila deverá passar pela melhoria das condições de atravessamento da estrada nacional 365, nomeadamente a construção de passeios e bolsas de estacionamento, que melhorem as condições de segurança na circulação automóvel no centro da vila.

“A solução não passa pela Junta de Freguesia, como é óbvio, mas compete-nos alertar para a necessidade da Infraestruturas de Portugal desclassificar estes dois quilómetros de estrada, devidamente requalificados, e os entregar ao município, como uma via urbana”.

Obra do mandato: Centro de saúde requalificado

As obras de requalificação na Unidade de Saúde de Alcanhões, recentemente inauguradas, são consideradas das mais importantes deste mandato, pelo presidente da Junta de freguesia de Alcanhões Pedro Mena Esteves.

“Estas obras, reclamadas há anos como prioridade, são finalmente uma realidade e quem ganha são os utentes desta extensão de saúde que funciona todos os dias com consultas médicas e de enfermagem”, declara Pedro Mena Esteves.

“Tem sido uma preocupação constante manter e melhorar o património público, desde a sede da Junta aos espaços verdes e edifícios públicos”, diz o presidente Pedro Mena Esteves. “Somos uma freguesia rica em águas e com bonitas fontes que têm sido recuperadas e cuidadas”, afirma o autarca, sublinhando que “nem todas foram as obras foram realizadas em ano de eleições e se é agora que estamos a concretizar maior volume de obras é porque também só agora recebemos autorização da Câmara para utilização das verbas inscritas em orçamento”.

Outro dos projetos que “está finalmente a ver a luz ao fundo do túnel é a casa das coletividades de Alcanhões, com uma solução que passa por uma troca de propriedades, praticamente sem custos para a autarquia, e que permitirá ter um espaço para servir toda a comunidade de Alcanhões, as suas associações e instituições, assim como de outras terras vizinhas”.

Variante das Assacaias

A construção de um 1 km de estrada entre as Assacaias e a Senhora da Saúde é o grande “cavalo de batalha” da Junta de Freguesia de Alcanhões para resolver o estrangulamento causado pelo atravessamento da linha de caminho de ferro no caminho para Santarém.

Um quilómetro de estrada entre as Assacaias e a Senhora da Saúde é quanto basta para criar a chamada variante das Assacaias. Um novo acesso a Santarém que permitirá resolver a situação caótica que se vive nas passagens de nível da EN365 entre Alcanhões e a Ribeira de Santarém. A variante das Assacaias esteve quase a ser construída no mandato de Rui Barreiro, mas o projeto foi abandonado já no mandato de Moita Flores – com o argumento de que iria ser construída uma nova linha de caminho de ferro entre o Vale de Santarém e Vale de Figueira, projeto entretanto metido na gaveta e que abriu caminho a negociações da Câmara de Santarém com a Infraestruturas de Portugal, para a repartição dos custos desta obra que se encontra em fase adiantada de projetos. “O acesso frequentemente bloqueado nas passagens de nível é uma condicionante do desenvolvimento da freguesia de Alcanhões, afirma Pedro Mena Esteves, considerando que “esta variante das Assacaias poderá fazer Alcanhões dar um salto grande e, por isso, temos sido insistentes em reclamar esta obra”.