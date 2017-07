Triatlo – Coruche acolhe Nacional Jovem e Taça de Portugal

O 1.º Triatlo de Coruche vai realizar-se no domingo, 30 de Julho, incluindo a etapa da Taça de Portugal e o Campeonato Nacional Jovem. Organizada pela Câmara muni9cipal de Coruche, em parceria com a Federação de Triatlo, a prova vai realizar-se na zona ribeirinha da vila, a partir das 10h00, com o Campeonato Nacional Jovem, e às 16h00 começa a etapa da Taça de Portugal de Triatlo. As inscrições podem ser feitas até ao dia da prova para o Campeonato Nacional Jovem e a Taça de Portugal.