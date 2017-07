Santarém – Apoios de 5.000 euros para obras em cinco associações culturais

A Câmara de Santarém aprovou a concessão de apoios financeiros de 5.000 euros para obras realizadas em cinco associações culturais do concelho. Segundo informação da Câmara, estas cinco associações já efetuaram obras e tiveram de suportar a totalidade dos respetivos orçamentos que apresentaram e que refletem os custos das intervenções dos espaços.

A União Desportiva, Recreativa e Cultural 10 de Maio de Casal da Charneca / Almoster realizou a 1.ª fase da construção do Campo de Jogos, no valor 4.985 euros. A Sociedade de Recreio e Educativa da Romeira realizou um conjunto de grandes obras no edifício da sua sede, no valor de 120.000 euros. Já o Centro de Cultura e Desporto “O Alvitejo” de Vale Figueira realizou obras nas instalações de apoio a eventos no Parque Desportivo, no valor de 14.148 euros.

O Grupo Motard Bispos do Asfalto de Torre do Bispo / S. Vicente Paul realizou obras de adaptação do armazém que deu origem à sede do Grupo de Motards, no valor de 6.203 euros.

A Comissão de Melhoramentos e Culto da Capela de Mosteiros / Alcanede realizou obras de requalificação na Capela e na antiga Escola Primária, no valor de 4.449 euros.