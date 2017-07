O senhor Rui Ferrer, mais conhecido pelo “Rui da Casa dos Óculos”, deixou-nos mais pobres com a sua partida deste mundo (maio 1929/ junho 2017). Estudou no Ateneu Comercial; como primeiro emprego, apenas uma semana numa oficina de automóveis, depois a Papelaria Silva e a Havaneza, abrindo em 1955 a sua própria loja, a Casa dos Óculos, de verdadeiro nome: Bazar Scalabitano de Novidades, Lda. Ali, vendia-se de tudo: flores de plástico, canetas, candeeiros, brinquedos, máquinas fotográficas… Lançou as Polaroid, a Fuji e a Kodak. Para que as comprassem, fingia tirar fotografias com as máquinas sem rolo, levando a que os interessados nas fotos o procurassem. Dizia que o rolo se estragara, mas suscitava-lhes o interesse no aparelho, levando à sua aquisição. Acarinhava a Académica e os Caixeiros. Lembrou-o assim o colaborador Luís Figueiredo, definindo Rui Ferrer como de bom trato e hábil para o negócio. A filha, Vera Ferreira, recordou que o pai lançou os primeiros Legos, as miniaturas dos automóveis Polistil e os comboios elétricos Jouef. Criou-se a primeira pista de automóveis elétricos, ali no Beco dos “Armazéns” e do “Mário Sapateiro”. O cineasta Jorge Sá deve ao entusiasmo de Rui Ferrer a sua paixão pelo cinema, criando a cooperativa Artefilme, de que Vera e o marido, Carlos Dinis Ferreira, igualmente fizeram parte. Rodeado de amigos, lembrou-o João Mexia, quando Rui Ferrer se juntava ao grupo do Fernando Beja, do Fradique e do Moreno Luís, o único vivo, acabando na velha Fábrica de Refrigerantes Campina, a caminho do cemitério, a beberem o licor de “Pica-traças”, mesmo para os arrumar de vez. E a neta, a Ana Sofia, fala com carinho do avô: “Lembro as férias na Curia. Íamos ao Buçaco e a Aveiro, onde o meu avô tinha amigos. A viagem era a sua verdadeira perdição, mais o convívio e a patuscada. Dançava lindamente o tango.” Rui Ferrer será sempre estimado numa cidade que ainda preserva a memória dos seus bons filhos. E, a “Casa dos Óculos”, ali continua de portas abertas para o receber!

Arnaldo Vasques