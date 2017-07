Santarém – PSD e Ricardo Gonçalves voltam a dar as mãos

Ricardo Gonçalves vai manter-se como candidato do PSD à Câmara Municipal de Santarém. A direcção concelhia chegou a acordo com o candidato, e é finalmente conhecida a constituição integral da lista, que ficou assim ordenada:

1º Ricardo Gonçalves, actual presidente da Câmara; 2º Nuno Serra, deputado e presidente do PSD Distrital; 3º Inês Barroso, actual vereadora e professora do ensino secundário; 4º Cláudia Coutinho, ex-secretária do presidente da Câmara, actualmente a viver em Luanda; 5º João Rodrigues, bancário em Alcanede; e em 6º Ricardo Rato, presidente da JSD.

José Gandarez, presidente da Concelhia, passou a ser o cabeça de lista à Assembleia Municipal.

O plenário de militantes, realizado dia 27, foi muito concorrido, mas Ricardo Gonçalves não compareceu. Aparentemente para evitar o confronto político, embora tenha mandado uma mensagem a justificar a ausência, no seu dizer para não condicionar o debate. O debate foi vivo e contou com a intervenção de muitos militantes.